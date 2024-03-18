'Помер' король Британії Чарльз III: що відомо

Звідки у ЗМІ з'явилася гучна інформація про смерть короля Великобританії Чарльз ІІІ.

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Король Чарльз, що відомо про його стан здоров'я / Колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/

Сьогодні, 18 березня, західні ЗМІ поширили інформація про нібито смерть короля Британії Чарльз III посилаючись на повідомлення Букінгемського палацу.

Однак офіційного повідомлення про смерть сина Єлизавети II поки що немає.

Остання публікація в соцмережі Instagram із королем Чарльзом публікувалася 4 дні тому.

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Король Чарльз на зустрічі в Букінгемському палаці / скріншот

Пізніше посольство Британії в Україні повідомило, що новина про смерть Чарльза ІІІ була фейком.

Що відомо про хворобу короля Чарльза III

У лютому 2024 року Букінгемський палац офіційно повідомив про хворобу короля. У Чарльза III діагностували рак. Він уже розпочав лікування.

Як стало відомо хворобу Чарльза виявили під час операції короля в лікарні через доброякісне збільшення передміхурової залози.

Тоді фахівці виявили проблему, яка викликала занепокоєння. Подальші діагностичні тести виявили форму раку. У заяві не вказується точний діагноз.

"Його Величність розпочав регулярне лікування, протягом якого лікарі порадили йому відкласти публічні обов'язки. У цей період Його Величність продовжуватиме займатися державними справами та офіційними документами, як зазвичай", - ідеться в заяві.

Королева Камілла поділилася оновленою інформацією про стан здоров'я короля Чарльза.

"За цих обставин він почувається дуже добре", - сказала королева. Він дуже зворушений усіма листами і повідомленнями, які публіка надсилає звідусіль, і це дуже надихає", - додала вона, пише Harpers Bazar.

Останні новини про короля Чарльза

Нещодавно видання Express.co.uk опублікувало інформацію, що палац нібито вже розробив план, як відбуватиметься прощання з монархом у разі його смерті.

Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай". Передбачається, що таку назву обрали через тісний зв'язок короля з Уельсом, де розташований міст Менай. Чарльз, який раніше носив титул принца Уельського, проводив там чимало часу щороку.

За розробленим планом першим про смерть короля дізнається його старший син Вільям, потім молодший син принц Гаррі, а вже після них усі родичі короля.

Хто такий король Чарльз ІІІ Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він очікував його найдовше в історії Великобританії: він був найдовшим принцом Уельським, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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