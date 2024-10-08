США не зацікавлені у військовому розгромі Росії - Золотарьов

Стратегія Штатів полягає в тому, щоб підтримувати здатність України вистояти, а не перемогти РФ.

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Великі потрясіння у Росії - не пріоритет для США / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Kamala Harris

На тлі виборчих перегонів у США зі сторони Камали Гарріс наразі не спостерігається активність зовнішньополітичної команди. Хоча саме зараз США стикаються з серйозним геополітичним тиском з усіх боків і незрозуміло, чим це обернеться для американців.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов. Він припустив, що Гарріс може долучити до команди нинішнього заступника держсекретаря Курта Каемпбелла.

Він є автором концепції "повороту до Азії" і вважає, що ключовим регіоном для Сполучених Штатів є Тихоокеанський регіон, а головні зусилля слід зосередити на геополітичному протистоянні та конкуренції з Китаєм.

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"Ця позиція свідчить про те, що США не зацікавлені у великих потрясіннях у Росії, а тим більше її військовому розгромі. Американці зацікавлені у відтягуванні Росії від Китаю, щоб російська держава була нейтральною. Позиція відбивається і на підтримці України", - зауважив політолог.

Золотарьов наголошує, що навіть у моменти максимальної підтримки США надавали Україні допомогу тільки в тому обсязі, який давав змогу Україні втриматись на плаву і не впасти.

"І коли представники Пентагону кажуть, що їхні арсенали порожні, вони трішки лукавлять. Наприклад, у США на зберіганні 5 тисяч танків Abrams, проте Україні поставили лише 31 машину. Також американці мають близько 5 тисяч військових літаків. Звичайно, вистачає і техніки 1950-1960-х років, але є чимало сучасних машин. Таких як штурмовики А-10, або винищувачі F-16, які знімаються з озброєння", - додав він.

Політолог називає очевидним те, що США не мали на меті озброїти до зубів Україну задля перемоги у цій війні. Ціль Штатів - прожарювати російського ведмедя на повільному вогні.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Позиція США щодо України - що відомо

Нагадаємо, що США опинилися в непростому становищі у відносинах з двома своїми іноземними партнерами: президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Вашингтон продовжує надавати обом країнам значну військову підтримку, попри те, що деякі їхні дії можуть суперечити довгостроковим інтересам США.

Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Переговори були присвячені координації подальших кроків, спрямованих на досягнення важливих рішень, які наближають перемогу України.

Раніше повідомлялося, що план перемоги України, який раніше презентував президент Володимир Зеленський, включає "низку продуктивних кроків". Вашингтон обговорюватиме такі положення з Києвом.

План перемоги / Інфографіка: Главред

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