Скабєєва раптом зробила важливе 'відкриття' щодо Криму

Скабєєва вирішила заспокоїти свою аудиторію після коментаря "експерта", що ЗСУ будуть бити ракетами Taurus по РФ.

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Скабєєва проговорилася щодо Криму / Колаж Главред, фото скріншот відео, Вікіпедія

Російська топ-пропагандистка Ольга Скабєєва визнала, що вважає Крим українською територією.

Ведуча росТБ зробила важливе "відкриття" щодо приналежності півострова під час обговорення в студії поставок Україні далекобійних ракет Taurus.

Пропагандисти раптом завили, що таким озброєнням можна вражати далекі райони самої Росії. А один із запрошених "експертів" почав лякати росіян наслідками.

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"Ось йшло обговорення Taurus. Рішення практично ухвалено. За заявленими цифрами - 500 км, а насправді потенціал Taurus трохи інший - до 700 км. Плюс - можливість розширення потенціалу паливних баків, а це ще 15%. І так ми отримуємо 900 км", - сказав "гість" Скабєєвої.

На що сама Скабєєва вирішила заспокоїти свою підгодовану пропагандою аудиторію і випадково видала "сенсацію" щодо самого Крима.

"Очевидно вони не збираються бити по території Російської Федерації. Адже це справді Третя світова війна. Тобто, бити вони будуть, найімовірніше, по Криму. Судячи з кадрів, які ми все частіше отримуємо, бити вони будуть по Кримському мосту", - висловилася пропагадистка.

Дивіться, як Скабєєва визнає, що Крим - це Україна:

Taurus для України

Відомо, що Україна вже давно просить уряд Німеччини передати ЗСУ партію далекобійних ракет Taurus для ударів по тилу противника.

Ситуація з Taurus зрушилася з місця тільки недавно. 11 серпня газета Der Spiegel повідомила, що ФРН серйозно розглядає ідею такої передачі. Щоправда, влада хоче обмежити дальність польоту цих ракет.

Сам Шольц пізніше підтвердив, що розглядає таке технічне обмеження і попросив не квапити його з рішенням.

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150-німецько-Шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

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