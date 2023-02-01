'Сильно здав назад': Гудков заявив, що Путін стрімко втрачає авторитет серед російських еліт

Російським опозиціонер підкреслив, що невдоволення диктатором у керівництві Росії наростає дедалі більше.

Путін стрімко втрачає авторитет серед російських еліт / kremlin.ru

Кремлівський диктатор Володимир Путін через поразки своєї армії на фронті стрімко втрачає авторитет серед російських еліт. Тепер оточення диктатора може йому відкрито говорити про провали на війні проти України.

Як зазначив російський опозиційний політик Геннадій Гудков в інтерв'ю 24 каналу, Путін навіть посварився з олігархом Юрієм Ковальчуком, якого називають "особистим банкіром" очільника Кремля. За словами опозиціонера, причиною конфлікту стала відсутність успіхів російської армії на полі бою в Україні.

"Рік тому представники оточення Путіна боялися йому щось заперечувати або принаймні намагалися уникати цих проблем. Зараз вони вже йому відкрито говорять", - сказав Гудков.

Він додав, що російському диктатору довелося змиритися з таким станом справ. Адже, за словами Гудкова, Путін не може без свого оточення.

Опозиціонер нагадав, що у певний період очільник Кремля зробив ставку на главу Чечні Рамзана Кадирова та власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина. Зокрема, Путін дозволив цим двом публічно критикувати російську армію. Але диктатор так і не отримав того результату, на який розраховував.

"Виникає враження, що Путін сильно здав назад. Адже він готував публічну "прочуханку" для генералів. Але потім зрозумів, що інших генералів у нього немає", - зазначив Гудков.

За його словами, Путін стає більш залежним від свого оточення – від секретаря радбезу Миколи Патрушева, начальника генштабу Валерія Герасимова та багатьох інших людей. І вони також розуміють, що Путін від них залежний більше, ніж навіть півроку тому.

Як зазначив опозиціонер, у російських елітах продовжується боротьба за вплив у Росії. Однак, за словами Гудкова, навіть це відходить на другий план. Зараз російські високопосадовці все частіше ставлять один одному питання: "А що робити далі?".

"Хоч якесь розуміння вони намагаються отримати на нарадах у Кремлі. Але Путін не може дати відповідей. Наростає обурення після нарад, адже виникає ще більше питань", - зазначив Гудков.

Він додав, що невдоволення диктатором у керівництві Росії наростає дедалі більше.

Хто такий Геннадій Гудков Геннадій Володимирович Гудков - російський підприємець, політик, опозиціонер, полковник ФСБ Росії у відставці. Голова Центрального комітету Народної партії Російської Федерації (2004-2007), депутат Державної Думи Російської Федерації третього, четвертого, п'ятого і шостого скликань (2001-2012), заступник голови комітету ДД з безпеки, пише Вікіпедія.

Путіна хочуть прибрати від влади

Нещодавно колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що російського диктатора Володимира Путіна скоро "приберуть". Це пов'язано з невдачами РФ на війні в Україні, через що всередині російського суспільства зростає невдоволення. Експерт підкреслив, що своїм бажанням розв'язати війну Путін сам загнав себе у пастку. У перемогу РФ повірили 80% росіян і тепер вони не можуть змиритися з тим, що окупанти програють.

Як зазначив російський опозиціонер Леонід Гозман, одним із сценаріїв зміни влади в Росії є палацовий переворот. За його словами, в такому випадку замість Путіна буде призначена "нікчемна людина", якій кремлівські "еліти" доручать вивести війська з України.

Водночас, за словами директора Інституту трансформації суспільства Олега Соскіна, російський диктатор Володимир Путін забезпечив собі охорону на всіх рівнях, а також відстежує та усуває всіх конкурентів. Тому прибрати президента РФ дуже складно. Він наголосив, що Путін усіх конкурентів або знищив, або вигнав з країни. Опозиції у нього практично немає, адже він усіх "викосив під корінь" на всіх рівнях.

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