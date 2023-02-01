glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Сильно здав назад": Гудков заявив, що Путін стрімко втрачає авторитет серед російських еліт

1 лютого 2023, 19:00
Російським опозиціонер підкреслив, що невдоволення диктатором у керівництві Росії наростає дедалі більше.
'Сильно здав назад': Гудков заявив, що Путін стрімко втрачає авторитет серед російських еліт
Путін стрімко втрачає авторитет серед російських еліт / kremlin.ru

Кремлівський диктатор Володимир Путін через поразки своєї армії на фронті стрімко втрачає авторитет серед російських еліт. Тепер оточення диктатора може йому відкрито говорити про провали на війні проти України.

Як зазначив російський опозиційний політик Геннадій Гудков в інтерв'ю 24 каналу, Путін навіть посварився з олігархом Юрієм Ковальчуком, якого називають "особистим банкіром" очільника Кремля. За словами опозиціонера, причиною конфлікту стала відсутність успіхів російської армії на полі бою в Україні.

"Рік тому представники оточення Путіна боялися йому щось заперечувати або принаймні намагалися уникати цих проблем. Зараз вони вже йому відкрито говорять", - сказав Гудков.

Він додав, що російському диктатору довелося змиритися з таким станом справ. Адже, за словами Гудкова, Путін не може без свого оточення.

Опозиціонер нагадав, що у певний період очільник Кремля зробив ставку на главу Чечні Рамзана Кадирова та власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина. Зокрема, Путін дозволив цим двом публічно критикувати російську армію. Але диктатор так і не отримав того результату, на який розраховував.

"Виникає враження, що Путін сильно здав назад. Адже він готував публічну "прочуханку" для генералів. Але потім зрозумів, що інших генералів у нього немає", - зазначив Гудков.

За його словами, Путін стає більш залежним від свого оточення – від секретаря радбезу Миколи Патрушева, начальника генштабу Валерія Герасимова та багатьох інших людей. І вони також розуміють, що Путін від них залежний більше, ніж навіть півроку тому.

Як зазначив опозиціонер, у російських елітах продовжується боротьба за вплив у Росії. Однак, за словами Гудкова, навіть це відходить на другий план. Зараз російські високопосадовці все частіше ставлять один одному питання: "А що робити далі?".

"Хоч якесь розуміння вони намагаються отримати на нарадах у Кремлі. Але Путін не може дати відповідей. Наростає обурення після нарад, адже виникає ще більше питань", - зазначив Гудков.

Він додав, що невдоволення диктатором у керівництві Росії наростає дедалі більше.

Хто такий Геннадій Гудков

Геннадій Володимирович Гудков - російський підприємець, політик, опозиціонер, полковник ФСБ Росії у відставці.

Голова Центрального комітету Народної партії Російської Федерації (2004-2007), депутат Державної Думи Російської Федерації третього, четвертого, п'ятого і шостого скликань (2001-2012), заступник голови комітету ДД з безпеки, пише Вікіпедія.

Путіна хочуть прибрати від влади

Нещодавно колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що російського диктатора Володимира Путіна скоро "приберуть". Це пов'язано з невдачами РФ на війні в Україні, через що всередині російського суспільства зростає невдоволення. Експерт підкреслив, що своїм бажанням розв'язати війну Путін сам загнав себе у пастку. У перемогу РФ повірили 80% росіян і тепер вони не можуть змиритися з тим, що окупанти програють.

Як зазначив російський опозиціонер Леонід Гозман, одним із сценаріїв зміни влади в Росії є палацовий переворот. За його словами, в такому випадку замість Путіна буде призначена "нікчемна людина", якій кремлівські "еліти" доручать вивести війська з України.

Водночас, за словами директора Інституту трансформації суспільства Олега Соскіна, російський диктатор Володимир Путін забезпечив собі охорону на всіх рівнях, а також відстежує та усуває всіх конкурентів. Тому прибрати президента РФ дуже складно. Він наголосив, що Путін усіх конкурентів або знищив, або вигнав з країни. Опозиції у нього практично немає, адже він усіх "викосив під корінь" на всіх рівнях.

Більше новин про зміну влади в РФ:

війна в Україні Володимир Путін Путін новини війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:21

Повернути Абхазію і Південну Осетію: Грузія поставила Росії умову щодо мирної угоди з Україною

19:18

Вугледар особисто для Шойгу має таке значення, як Соледар для ПригожинаПогляд

19:04

Сини Памели Андерсон, як на її кар'єру вплинуло інтимне відео з їхнім батькомВідео

19:00

"Сильно здав назад": Гудков заявив, що Путін стрімко втрачає авторитет серед російських елітВідео

18:39

"Подав йому знак" Давай, милий, підходь"": Данилко розповів про зустріч з диктатором ПутінимВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:33

"Що ти з собою робиш?": Кіркоров зганьбився дивним нарядом і привів росіян в шокВідео

18:30

Путін цинічно поскаржився на Україну: звинуватив у "обстрілах" і просить "допомоги" у ШойгуВідео

18:10

"Мене не запрошували": Зеленський здивував заявою про нову зустріч з БайденомВідео

18:05

"Збережіть час, гроші та життя": Джонсон закликав Захід негайно надати Україні необхідну зброюВідео

Реклама
18:01

Кисла "Трініті": дружина Джастіна Бібера похвалилася худорлявими ніжками в лакових мікрошортах

17:45

"Привіт з неба": ЗСУ атакували позиції Росії та ліквідували величезну частину окупантівВідео

17:44

"Немає жодних табу": Франція готова обговорювати постачання Україні винищувачів F-16 - PoliticoВідео

17:33

Мобілізація у воєнний час: обмежено придатних можуть забрати в арміюВідео

17:28

В Україні намете замети снігу: синоптики назвали дати розгулу стихіїВідео

17:24

Князь темряви залишає сцену: Оззі Осборн зробив заяву про завершення діяльності

17:17

Не варто чекати, поки гості помітять плями: як часто потрібно прати штори та тюль

16:57

"Про подібне часто пишуть": "Холостяк" Добринін розповів, чи зраджував дружині

16:53

Експерт назвав ймовірні напрямки та терміни масштабного наступу РФВідео

16:52

Ще один крок на шляху до НАТО: Польща попросить Альянс надати Україні гарантії безпекиВідео

16:38

Алека Болдуіна звинуватили у вбивствіВідео

Реклама
16:26

"Рватимуть один одного зубами, зброєю": після поразки у війні в РФ почнеться хаос – політологВідео

16:13

Не тільки, коли кайфують: чому насправді муркочуть кішки

15:59

Навіщо 2 лютого перебирати все сміття в будинку: прикмети і що не можна робитиВідео

15:56

США можуть схвалити постачання F-16 Україні: у Пентагоні обурилися заяві Байдена - WPВідео

15:52

Удар по корупції та зрадникам: в СБУ назвали причину масових обшуківВідео

15:40

Найчарівніші гарячі бутерброди на сковороді: рецепт, який підкорив усіхВідео

15:24

"Безумовно, розглядаю це": прем'єр Ізраїлю не відмовився від передачі Україні "Залізного купола"Відео

15:17

Під Бахмутом українські прикордонники знищили групу штурмовиків РФВідео

15:09

Три квартири на $1 млн, будинок і "список бажань": ДБР провела обшуки у начальниці податкової КиєваВідео

15:06

Сніжана Онопко розкинула ноги на шкіряному дивані в леопардовому міні

14:41

Українські бійці ліквідували окупанта-генсека російської Федерації каратеВідео

14:22

Ґвалтували дівчат на "п’яних вечірках" і публікували відео: у Києві викрили групу молодиків

14:22

В Україні звільнено все керівництво митниці – нардеп ГончаренкоВідео

13:59

Замінили на артиста, який проти війни: російському піаністу скасували концерти у ВідніВідео

13:43

Міша Романова показала свого бойфренда, якого довго приховувалаВідео

13:39

Війська США та Британії мають бути в Україні та воювати поруч із ЗСУ - полковник

13:35

В Україні ліквідовано отамана-окупанта: у нього було шестеро дітей

13:16

"Це було жахливо": модель Маремуха розповіла, за що її заблокувала ТодоренкоВідео

13:15

Брили льоду і снігові замети в морозилці: як швидко і безпечно повернути камері свободу

13:15

"Ще два-три тижні і запалає": Нікітюк і Павлик піснею потролили АрестовичаВідео

Реклама
13:05

Ворожіння на кавовій гущі: як правильно створювати мереживо візерунків та доль самостійно

13:00

Гороскоп на завтра 2 лютого 2023: Тельцям - масштабні проекти, а Рибам - самітництво

12:39

"Можливості РФ змінити хід війни обмежені": на Заході оцінили можливі наслідки нового наступу РосіїВідео

12:06

У путінській Росії суд "виписав" Невзорову вісім років за "фейки" про російську арміюВідео

11:55

"Путін зупиниться там, де отримає по зубах": РФ знов піде на Київ за однієї умови – військовий ЗСУВідео

11:53

СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова: ексміністр назвав причинуВідео

11:51

"Це огидно!": у Росії лютують через ставлення Лорак до війни в УкраїніВідео

11:39

Загроза наступу РФ з півночі: політолог розкрив несподіваний сценарійВідео

11:37

СБУ проводить обшуки вдома у Коломойського

11:34

Як змусити орхідею цвісти повторно: знадобляться лише три шматочки льоду

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти