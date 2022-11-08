У російському суспільстві росте невдоволення: Путіна 'приберуть' свої ж - Огризко

Огрозко заявив, що Путіна скинуть з престолу через невдачі в Україні / Колаж фото ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Російського диктатора Володимира Путіна скоро "приберуть". Це пов'язано з невдачами РФ на війні в Україні, через що всередині російського суспільства зростає невдоволення. Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі Радіо НВ.

Своїм бажанням розв'язати війну Путін сам загнав себе у пастку. У перемогу РФ повірили 80% росіян і тепер вони не можуть змиритися з тим, що окупанти програють.

"Хоча російська армія зазнає поразок в Україні, росіяни все одно її підтримують і вірять, що Україну треба знищити, а мир на умовах Києва буде для них поразкою Росії. Означатиме, що "велика, непереможна нація" отримала прямо в пику", – сказав Огризко.

Експерт переконаний, що змінити ситуацію не зможуть ані мобілізовані окупанти, ані найманці Пригожина, бо вони будуть ліквідовані в Україні.

Зміна влади в РФ

Нагадаємо, російський опозиціонер Леонід Гозман раніше заявив, що одним із сценаріїв зміни влади в Росії є палацовий переворот.

За його словами, в такому випадку замість Путіна буде призначена "нікчемна людина", якій кремлівські "еліти" доручать вивести війська з України.

Російський публіцист, політолог Андрій Піонтковський вважає, що армія України звільнить захоплений окупантами РФ Херсон вже в листопаді.

Як вважає експерт, тиск на Путіна посилюється, і після звільнення Херсона в Росії буде запущено ряд важливих процесів.

Інші новини: