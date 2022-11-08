У російському суспільстві росте невдоволення: Путіна 'приберуть' свої ж - Огризко

Росіяни не можуть змиритися з поразкою "другої армії світу".
Російського диктатора Володимира Путіна скоро "приберуть". Це пов'язано з невдачами РФ на війні в Україні, через що всередині російського суспільства зростає невдоволення. Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі Радіо НВ.
Своїм бажанням розв'язати війну Путін сам загнав себе у пастку. У перемогу РФ повірили 80% росіян і тепер вони не можуть змиритися з тим, що окупанти програють.
"Хоча російська армія зазнає поразок в Україні, росіяни все одно її підтримують і вірять, що Україну треба знищити, а мир на умовах Києва буде для них поразкою Росії. Означатиме, що "велика, непереможна нація" отримала прямо в пику", – сказав Огризко.
Експерт переконаний, що змінити ситуацію не зможуть ані мобілізовані окупанти, ані найманці Пригожина, бо вони будуть ліквідовані в Україні.
Зміна влади в РФ
Нагадаємо, російський опозиціонер Леонід Гозман раніше заявив, що одним із сценаріїв зміни влади в Росії є палацовий переворот.
За його словами, в такому випадку замість Путіна буде призначена "нікчемна людина", якій кремлівські "еліти" доручать вивести війська з України.
Російський публіцист, політолог Андрій Піонтковський вважає, що армія України звільнить захоплений окупантами РФ Херсон вже в листопаді.
Як вважає експерт, тиск на Путіна посилюється, і після звільнення Херсона в Росії буде запущено ряд важливих процесів.
Інші новини:
- Виплати ВПО припиняться: в уряді розповіли, хто залишиться без фіндопомоги
- "Вогневий мішок" під Вугледаром: що відомо про втрати морпіхів РФ, які зашкалюють
- У Зеленського здивували заявою про переговори з Москвою