"Сильно накосячив": Путін має товсту папку з компроматом на Орбана - Жданов

Угорщина скрізь "вставляє палки в колеса" України – і в співробітництві з НАТО, і в співробітництві з ЄС, особливо в плані військової і фінансової допомоги.

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Путін має товсту папку з компроматом на Орбана / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін має компромат на скандального прем'єра Угорщини Віктора Орбана. У зв'язку з цим угорський прем'єр так "стелиться" перед російським диктатором. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов під час стріму на своєму YouTube-каналі.

"Мені навіть якоюсь мірою шкода цього бідного Віктора Орбана. Я уявляю, скільки йому потрібно було "накосячити", що Путін "викручує" йому руки та змушує йти проти здорового глузду, робити заяви та навіть ставити під сумнів участь Угорщини в ЄС. У Путіна повинна бути товста папка з компроматом на Орбана, що він так "стелиться" перед ним", - зазначив Жданов.

За його словами, Угорщина скрізь "вставляє палки в колеса" України – і в співробітництві з НАТО, і в співробітництві з ЄС, особливо в плані військової і фінансової допомоги.

Також Жданов висловив свою думку щодо провокаційного відеоролика, опублікованого на сайті уряду Угорщини, в якому Крим неправомірно визначався як територія РФ, а також натякалося на можливість "кровопролиття" в результаті контрнаступу ЗСУ.

"Цікаво, чому уряд Угорщини не закликає до виведення російських військ з окупованих територій. Тим більше, що у ролику зазначається, що війна стає світовою. А це – російський наратив", - сказав експерт.

Жданов наголосив, що такі заяви порушують міжнародне право, в тому числі усі резолюції Європейського Союзу, за які голосувала й сама Угорщина.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Скандальні заяви Орбана

Раніше Віктор Орбан заявляв, що українці можуть воювати, поки США будуть підтримувати їх зброєю і грошима. При цьому він підкреслив, що Угорщина вже зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні, а також поскаржився на те, що зростання цін на енергоносії також штовхає країну в небезпечному напрямку.

Окрім того, в Інтернеті з'явилася фотографія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в шарфі з картою "великої Угорщини", на якій позначені території, що належать Україні та Румунії – Закарпаття і Трансільванія. Сам Орбан пізніше намагався виправдатися за свій вчинок.

Також раніше прем'єр Угорщини заявив, що на сході його країна межує з росіянами. При цьому Орбан "забув" про Україну.

Дивіться відео про те, як Орбан знову заспівав про непереможність Росії та іншу нісенітницю:

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