"Росіяни звикли молитися на Вовочку": РФ зробила всі можливі помилки й зайшла в глухий кут – Сотник

Зараз російська вертикаль влади перебуває під напругою і не знає, що робити. Настрої в РФ схиляються до звинувачення Путіна.

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РФ зробила всі можливі помилки й зайшла в глухий кут, зазначає Сотник/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook Сотник

Влада країни-агресорки Росії зараз слабка. На верхівці влади в РФ розуміють, що вже зроблені усі помилки, які можна було зробити, і не знають, як вийти з цієї ситуації.

У Росії зараз поширюються відповідні настої. Уже багато росіян називають російського диктатора Володимира Путіна так, як його назвав власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин – "чудаком" на букву "м". Про це розповів головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник в інтерв'ю Главреду.

"Ця вертикаль (влади в РФ – ред.) хитається і тремтить, як вокзальна дівка на вітрі. Ніхто не знає, що буде далі. Всі розуміють, що всі помилки, які можна було зробити, вже зроблені. Не скоєно лише останній акт божевілля, але я не буду про нього говорити. І ті, хто зараз намагаються якось розв'язати цей вузол, не хочуть цього, адже це буде кінець системі", – зазначає Сотник.

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Російська вертикаль влади зараз перебуває під напругою і не знає, що робити. Адже вони звикли усі ці роки покладатися на диктатора РФ Путіна.

"Вони ж звикли всі ці роки молитися на Вовочку, зліпивши його з того, що було. А був матеріал, як у якутського скульптора. От із цього "матеріалу" та палиць вони його й зліпили. В результаті стало пахнути на весь світ. Політики Заходу теж гралися з цим матеріалом – податливим, м'яким, тепленьким. Але ігри от із "цим" призводять до холери. От тепер ра**истська холера і вирує. Світ зрозумів і погнав ра**истів звідусіль, але вони образилися та вирішили помститися", – каже Сотник.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

За його словами, уже зрозуміло, що для РФ війна програна. У росіян уже немає військової техніки навіть для того, щоб показати під час параду на Красній площі. Тому і настрої серед росіян відповідні.

"Загалом, настрої (в РФ – ред.) зараз відповідні. От і Пригожин не просто так назвав Путіна "чудаком" на букву "м" – там усі його вже так називають. Братва в сум'ятті, вона не знає, куди рухатися, як виплутуватися з усього цього", – підсумував Сотник.

Дивіться відео про те, що журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник розповів в інтерв'ю Главреду про те, наскільки міцна вертикаль влади в РФ, і що з нею буде після втрати Запоріжжя, Херсонщини і Криму:

Чи можуть скинути Путіна в РФ

Журналіст, телеведучий, політичний аналітик Євген Кисельов раніше зазначав, що між вежами Кремля триває війна, і російського диктатора Володимира Путіна можуть "попросити на вихід" з президентського кабінету. Його можуть не усувати фізично, а просто пред’явити ультиматум, щоб він пішов сам і не створював більше проблем. При цьому Кисельов зазначав, що Путін уже не має підтримки серед росіян, тому, якщо з диктатором РФ щось трапиться, усі лише перехрестяться з полегшенням.

Раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначав, що у РФ Путіну приготували долю "цапа-відбувайла", але живим він Заходу не дістанеться. За словами експерта, у РФ розуміють, що рано чи пізно їм доведеться визнати військову і політичну поразку у війні в Україні. А щоб вибачитися, Росії потрібна буде "жертва", і стане нею, ймовірно, кремлівський диктатор Володимир Путін.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи удар дронів по Кремль, зазначав, що Кремль міг бути атакований безпілотниками через внутрішньоросійське протистояння. Версій, чому була здійснена така атака, може бути декілька – від активності місцевих сил спротиву до розбірок між вежами Кремля.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсував крах РФ. Він наголосив, що Росія уже перебуває в умовах катастрофи, проте найгірше її чекає ще попереду. Данілов описав, яке майбутнє чекає країну-агресорку РФ – після поразки у повномасштабній війні проти України на Росію чекають "розпад, суд, контрибуції".

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