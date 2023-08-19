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РФ вже програла і не зможе досягти в Україні своєї початкової мети - Байден

Анна Ярославська
19 серпня 2023, 07:47 оновлено 19 серпня, 07:54
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Глава Білого дому Джо Байден назвав "смішною" аргументацію російського диктатора Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну.
Джо Байден, Владмір Путін
Джо Байден заявив, що Путін не зможе досягти своєї початкової мети в Україні / Фото УНІАН, скріншот

Країна-агресор Росія вже програла війну, оскільки не здатна досягти своєї початкової мети. Про це заявив президент США Джо Байден після тристороннього саміту з лідерами Японії та Південної Кореї.

"Росія вже програла. Вона не може досягти своєї початкової мети, про яку заявляла. Це неможливо", - цитує Байдена CNN.

Глава Білого дому назвав "смішною" аргументацію Путіна щодо вторгнення в Україну.

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За словами американського президента, відсутність реакції на російську агресію могла б стати сигналом для Китаю щодо Тайваню.

"Уявіть, якби ми нічого не зробили... Якби ми стояли на місці, який сигнал по Тайваню ми б послали Китаю? Який сигнал це дало б усьому світу?" - сказав він.

Байден підкреслив, що вторгнення РФ в Україну не є "лише європейською проблемою, такого вторгнення не було з часів Другої світової війни".

Президент США також високо оцінив реакцію японського лідера на російську агресію, заявивши, що Японія "продемонструвала сильне лідерство в рамках G7, зробила свій внесок у значний обсяг фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також нелетальної військової техніки".

"Керівництво Японії з першого дня було критично налаштоване, даючи зрозуміти, що наслідки війни виходять далеко за межі Європи", – додав Байден.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявляв, що Путін не зможе виграти розв'язану ним повномасштабну війну проти України. У певний момент він вирішить, що війна не відповідає інтересам Москви. Україна ж вступить до Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов вважає, що терміни закінчення війни в Україні значною мірою будуть прив'язані до президентських виборів у США, які відбудуться у 2024 році. Нинішній президент Джо Байден не дозволить Києву програти війну, адже йому потрібна перемога України, щоб підвищити свої шанси потрапити на другий президентський термін.

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