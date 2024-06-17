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РФ масштабно атакували БПЛА: вдарили по тракторному заводу і металургійному комбінату

Руслана Заклінська
17 червня 2024, 08:22оновлено 17 червня, 08:58
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Безпілотники зафіксували над трьома областями Росії - Бєлгородською, Воронезькою та Липецькою.
РФ масштабно атакували БПЛА: вдарили по тракторному заводу і металургійному комбінату
Безпілотники атакували Липецький тракторний завод та металургійний комбінат / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

В ніч на понеділок, 17 червня, безпілотники атакували Липецьку область країни-агресорки Росії. У Липецьку пролунали вибухи, а згодом з'явився дим над тракторним заводом і металургійним комбінатом. Про це повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов та Telegram-канал ASTRA.

Артамонов заявив, що чотири безпілотники збили над промисловою територією Липецька. За його словами, на місці падіння уламків працюють співробітники правоохоронних органів, жертв немає.

Телеграм-канал ASTRA зазначив, що місцеві чули вибухи та бачать дим над тракторним заводом. Також вони повідомили про атаку на Новолипецький металургійний комбінат.

відео дня

Вночі над Бєлгородською, Воронезькою та Липецькою областями нібито знищили шість БПЛА, повідомили у Міноборони РФ.

Дивіться відео атаки БПЛА у Липецьку:

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по території РФ - останні новини

Нагадаємо, 15 червня безпілотники атакували Ростовську область Росії. В районі Каменська-Шахтинського, дезнаходиться хімічне підприємство "Комбінат Кам’янський" працювала ППО.

Також у ніч на 14 червня Росію масово атакували дрони. У місті Морозівськ Ростовської області сталися вибухи, атакували аеродром, де дислокуються літаки Су-34 і Су-24. У Воронезькій області дрони атакували нафтобазу, пошкоджені резервуари з паливом.

Як повідомляв Главред, 14 червня щонайменше 70 безпілотників вдарили по аеродрому Морозовськ. Супутникові знімки від Planet Labs показали пошкодження ангару на аеродромі, де перебували Су-34.

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БПЛА дрони війна Росії та України атака дронів
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