Є зрушення: в ГУР повідомили про гарні новини щодо обміну полоненими

В ГУР повідомили, що в Росії настостає недовольство родин російських військовослужбовців, які шукають своїх безвісти зниклих чоловіків в Україні.

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Надалі обміни полоненими будуть відбуватись швидше - в ГУР назвали причини / Колаж Главред, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Відбулися значні зміни, які сприятимуть прискоренню процесу обміну полоненими між Україною та Росією. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Сьогодні вже відбулось 49 обмінів, у рамках яких додому повернулось 2828 українців. Далі буде ще. Завдяки, у тому числі, і останньому обміну є суттєві зрушення, які дозволять далі прискорювати подібні речі", - сказав Юсов.

Він підкреслив, що обмін військовополоненими залежить від взаємодії обох сторін, тому позиція держави-агресора має важливе значення.

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Представник ГУР зауважив, що процес обміну блокується на етапі мотивації. За його словами, Україна активно працює над поверненням своїх громадян і використовує для цього різноманітні інструменти.

"Ми можемо згадати Медведчука, якого віддали. Також Україна ініціювала створення змішаних медичних комісій спільно з Червоним Хрестом. Ініціює залучення міжнародних посередників", - зазначив Юсов.

Він зауважив, що в Росії наростає невдоволення родин російських військовослужбовців, які шукають своїх безвісти зниклих в Україні. Юсов повідомив, що російські родини часто звертаються до України, розглядаючи її як більш відкриту державу та джерело офіційної інформації.

"Росія змушена на це реагувати. Починається імітація виборів. Це теж додаткові виклики. Це створює попит на продовження цього процесу. Головне для нас використати будь-які можливості для повернення наших захисників… В України є ті полонені, у поверненні яких дуже зацікавлена Росія. Кількість таких осіб збільшується", - сказав представник ГУР.

Обмін військовополонених

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 січня 230 українських військових, включаючи захисників Маріуполя, острова Зміїний, бійців з Азовсталі, прикордонників та інших, повернулися до України з російського полону. Цей обмін є найбільшим з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Зокрема, 48 осіб з них мали статус "зниклий безвісти".

Пізніше в Мережі з'явилося відео, на якому автобуси прибувають із звільненими військовими. На знімках видно, як вони виходять з транспорту, виснажені від довгого перебування у полоні. Вони обіймаються один з одним, а у деяких очах блищать сльози.

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що принаймні одного з військових у російському полоні піддавали тортурам. Чоловік повернувся у жахливому стані.

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