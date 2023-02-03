Путін ставиться до нього, як до сина, хоч він і витратний матеріал - Орєшкін про майбутнє Кадирова

Чеченці - остання гвардія Володимира Путіна, яка прокладе йому дорогу до аеропорту в разі військового перевороту, вважає російський політолог.

Кадиров, Путін / скріншот

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров не може претендувати на якесь більш вагоме місце в путінському режимі, хоч Путін і ставиться до нього, як до сина.

В інтерв'ю Главреду російський політолог Дмитро Орєшкін зазначив, що Кадиров для Путіна, за великим рахунком, витратний матеріал.

"Попри те, що він ставиться до нього, як до сина, і Кадиров – це персональне відображення путінської перемоги на Північному Кавказі. І хоч Путін і каже, що переміг Чечню, але при цьому він тепер щорічно, за словами Кадирова, платить Чечні приблизно по триста мільярдів рублів. За поточним курсом - чотири з гаком мільярди євро на таку маленьку Республіку. Тому Кадиров для Путіна, з одного боку, виставка", - зазначив політолог.

Хто такий Дмитро Орєшкін Дмитро Орєшкін - радянський і російський вчений-політичний географ, політолог, кандидат географічних наук, провідний науковий співробітник Інституту географії РАН, пише Вікіпедія.

За словами Орєшкіна, Кадиров - цілком залежний від Путіна приватний батальйон. Російський диктатор розуміє, що кадировці товариші цілком і повністю залежать від нього, і їх інтереси збігаються.

"Чеченці - його остання гвардія, яка прокладе йому дорогу до аеропорту в разі військового перевороту, щоб він міг з якоюсь частиною з них полетіти. Тому Кадиров для нього, з одного боку, персональна символіка перемоги на Кавказі, а з іншого – гвардія чужинців, яких Росія не прийме. Кадирова персонально і його головорізів дуже не люблять в армії, ФСБ, але змушені терпіти, тому що це люди Путіна. Кадиров прекрасно знає, що він Кадиров тільки до того часу, поки в Кремлі Путін. Як тільки він зникає, Кадирову треба збирати манатки, складати їх в літак і летіти куди-небудь в Арабські Емірати", - підсумував політолог.

Раніше повідомлялося, що на самому старті повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну чеченський диктатор Рамзан Кадиров отримав від господаря Кремля Володимира Путіна завдання захопити урядовий квартал в Києві і злочинницьким чином ліквідувати лідера Володимира Зеленського.

Нагадаємо, екс-депутат Держдуми РФ, який отримав українське громадянство, бізнесмен Ілля Пономарьов зазначав, що Путін навмисно лякає західні країни хаосом, який може виникнути в РФ після її поразки. Він намагається показати, що в разі відсторонення його від влади президентом Росії може стати ще більш небезпечна людина, наприклад, Кадиров або Пригожин.

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