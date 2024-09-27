Програш у війні коштуватиме Путіну влади: експерт описав невтішний сценарій для диктатора

Якщо росіяни побачать, що Путін програв цю війну, очевидно, це коштуватиме йому влади, зазначає експерт.

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Програш у війні коштуватиме Путіну влади, зазначає розумний/ колаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Військові поразки країни-агресорки Росії у цій війні впливають на міцність режиму російського диктатора Володимира Путіна. Але російська пропаганда працює таким чином, що вона може пояснити будь-яку поразку і перетворити її якщо не на перемогу, то на об’єктивну ситуацію.

Російська колективна свідомість дуже гнучка. Але якщо війна припиниться в осяжній перспективі, то будуть підбиті підсумки і винесені оцінки. І такі оцінки можуть бути не на користь Путіну. Таку думку висловив політичний експерт Максим Розумний під час чату на Главреді.

"Так, звичайно, дуже впливають (військові поразки РФ на міцність путінського режиму – ред.). Але, як ми бачимо, особливість російської пропаганди полягає в тому, що вона будь-яку поразку може пояснити і перетворити її якщо не на перемогу, то на об’єктивну ситуацію – мовляв, НАТО прийшло, а як ми можемо з усім Альянсом воювати, коли тут і американці, і британський спецназ у Курській області. Адже якщо росіяни побачать, що Путін програв цю війну, очевидно, це коштуватиме йому влади", – зазначив Розумний.

У той же час він звернув увагу, що російська пропаганда й російська колективна свідомість настільки гнучкі, що, навіть якщо Росія програє цю війну, російський народ цього навіть не зрозуміє і вважатиме, що він переміг, бо могло б бути набагато гірше.

"Здавалося, після подій літа 2022 року, коли російські війська пішли з Харківщини та Херсона, коли на Донбасі ситуація захиталася, коли вихід ЗСУ до Азовського моря замаячив, коливання в РФ мали б початися. Але в соцопитуваннях особливих коливань не було. Така гнучкість російської психології. Але це так, допоки триває війна, і нічого не вирішено. Якщо війна припиниться в осяжній перспективі, тоді будуть підбиті баланси і винесені оцінки, в тому числі, не на користь Путіну", – сказав політичний експерт.

Дивіться відео чату з Максимом Розумним, в якому він розповів про загрозу заморозку війни в Україні:

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше політичний експерт Максим Розумний сказав, хто може створити альтернативу Путіну. Він зазначив, що РФ вже втратила дуже багато, тому втрата контролю над частиною Курщини не сприймається елітами РФ як серйозний удар і не змінить їхніх настроїв.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Україна може уразити мінімум 250 об’єктів на території РФ, і назвав умову. Ракетами дальністю 300 кілометрів можна вдарити по кількох сотнях військових об’єктів на території Росії, сказав він.

Нагадаємо, політичний експерт Максим Розумний зазначив, що у РФ є 2 стратегічні плани – експерт пояснив, що задумали російські окупанти. Російські еліти можуть паралельно реалізовувати обидва стратегічні плани.

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