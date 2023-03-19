Прилетів на вертольоті, катався на машині: в Кремлі видали хохму про візит Путіна в Україну

Путін нібито прилетів до Маріуполя на вертольоті, після чого за кермом авто сам об'їхав місто, знищене за його ж наказом.

У Росії заявили про приїзд Путіна на Донбас / скріншот YouTube

Російський диктатор Володимир Путін нібито вперше відвідав окуповану частину сходу України.

У пресслужбі Кремля розповіли, що він "здійснив робочу поїздку до Маріуполя, куди він прибув на вертольоті", пише ТАСС.

"Путін об'їхав кілька районів за кермом автомобіля і поспілкувався з місцевими жителями", - йдеться в повідомленні.

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Також в Кремлі стверджують, що Путін оглянув берегову лінію Маріуполя в районі яхт-клубу, будівлю театру і пам'ятні місця міста, але ніяких фото або відео в пресслужбі диктатора не надали.

Також повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін нібито прибув до Севастополя в анексованому Криму. Однак експерти вже помітили дивні нюанси, які вказують на те, що це був не Путін, а його двійник. Про це заявив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Нагадаємо, російський політолог і оглядач Валерій Соловей заявив, що стан глави Кремля з кожним днем погіршується. За його словами, у російського диктатора діагностовано рак підшлункової залози і рак простати. Путіна регулярно обколюють всілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболюючими ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку. Крім того, у російського диктатора діагностовано хворобу Паркінсона.

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