'Поховаємо ворога': Пекін погрожує напередодні ймовірного візиту Пелосі на Тайвань

Китайські офіційні особи роблять войовничі заяви.
В Китайській народній республіці роблять нові войовничі заяви після появи публікацій про те, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань в рамках свого турне по Азії.
Китайський дипломат Цао Уї опублікував погрози про можливість застосування сили КНР.
З посиланням на командування Східного військового округу Китаю заявив, що Китай "готовий поховати будь-якого ворога, що вторгся".
Ситуація навколо Тайваню
Раніше президент США Джо Байден заявив про готовність застосувати збройні сили для захисту Тайваню в разі нападу Китаю.
Пізніше десятки китайських літаків увійшли в зону дії ППО Тайваню, проте обійшлося без збройного зіткнення.
10 червня в Сінгапурі зустрілися міністри оборони США і Китаю, Ллойд Остін і Вей Фенхе. Після переговорів в Міноборони КНР заявили, що Пекін готовий вступити у війну, якщо будуть зроблені спроби зробити Тайвань незалежним. При цьому бесіду між міністрами в Китаї охарактеризували, як "відверту", "позитивну і конструктивну".
У середині червня китайський лідер Сі Цзіньпін підписав указ, що дозволяє "невійськове" використання Збройних сил. Це викликало побоювання щодо потенційного вторгнення КНР в Тайвань під виглядом "спецоперації" без оголошення війни.
Читайте ще:
- "Тайвань-наш" та ігри Сі Цзіньпіна: чи почнеться Третя світова війна
- У зону дії ППО Тайваню без попередження увійшли 29 літаків Китаю
- Чому нам невигідний конфлікт за Тайвань між США і КНР