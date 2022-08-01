'Поховаємо ворога': Пекін погрожує напередодні ймовірного візиту Пелосі на Тайвань

У Китаї роблять войовничі заяви / Reuters

В Китайській народній республіці роблять нові войовничі заяви після появи публікацій про те, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань в рамках свого турне по Азії.

Китайський дипломат Цао Уї опублікував погрози про можливість застосування сили КНР.

З посиланням на командування Східного військового округу Китаю заявив, що Китай "готовий поховати будь-якого ворога, що вторгся".

Ситуація навколо Тайваню

Раніше президент США Джо Байден заявив про готовність застосувати збройні сили для захисту Тайваню в разі нападу Китаю.

Пізніше десятки китайських літаків увійшли в зону дії ППО Тайваню, проте обійшлося без збройного зіткнення.

10 червня в Сінгапурі зустрілися міністри оборони США і Китаю, Ллойд Остін і Вей Фенхе. Після переговорів в Міноборони КНР заявили, що Пекін готовий вступити у війну, якщо будуть зроблені спроби зробити Тайвань незалежним. При цьому бесіду між міністрами в Китаї охарактеризували, як "відверту", "позитивну і конструктивну".

У середині червня китайський лідер Сі Цзіньпін підписав указ, що дозволяє "невійськове" використання Збройних сил. Це викликало побоювання щодо потенційного вторгнення КНР в Тайвань під виглядом "спецоперації" без оголошення війни.

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