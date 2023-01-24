"Підрив престижу Путіна": генерал-розвідник про ймовірність мільйонної мобілізації у РФ

Мобілізація в РФ відбуватиметься приховано під прикриттям весняного призову, вважає Микола Маломуж.

Микола Маломуж спрогнозував новий етап мобілізації в РФ / УНІАН , Главред, скрін

Президент РФ Володимир Путін навряд чи ризикне оголосити загальну мобілізацію. У такому випадку він покаже неефективність своїх дій на початку "спецоперації", заявив колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Як підкреслив він в ході чату в Главреді, швидше за все мобілізація у РФ буде відбуватися приховано під прикриттям весняного призову.

"Офіційне оголошення загальної мобілізації стане підривом престижу Путіна, тому що буде складатися враження, що він не може виконати свої обіцянки. Путін буде таємно набирати людей у військо і формувати нові частини, можливо, частково на приватній основі (тобто будуть набиратися приватні армії)", — не виключив експерт.

Він вважає, що набрати ще півмільйона або мільйон по мобілізації для Путіна буде вкрай складно, тому що це може викликати величезні обурення.

"Російське суспільство вже побачило, яких величезних втрат зазнає Росія. Росіяни втрачають своїх рідних і друзів, тому мобілізація для них стає дуже чутливою темою. За це нові спроби провести мобілізацію можуть викликати потужне невдоволення і протести – і в оточенні Путіна, і серед російських громадян", — додав Маломуж.

Раніше в Інституті вивчення війни заявляли, що Росія готує нову хвилю мобілізації. На думку аналітиків, чергова хвиля, швидше за все, тільки погіршить ситуацію і якість військ. Рівень підготовки таких окупантів буде низьким.

У Telegram-каналі Generall SVR повідомлялося - Путін запропонував оголосити повну мобілізацію і воєнний стан на більшій частині території Росії.

Таке рішення він, мовляв, прийняв після того, як йому розповіли про важку ситуацію для окупаційних військ на війні проти України.

"На цьому тлі Путін заявив, що переконаний у необхідності проведення повноцінної мобілізації. Тепер, на його думку, друга хвиля часткової мобілізації нічого не вирішить, і це буде як "різати хвіст собаці по частинах". Президент висловив думку, що мобілізація необхідна і треба лише продумати, як її оголосити і, головне, провести найбільш ефективно і без ексцесів, враховуючи досвід часткової мобілізації", — пише канал.

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