Батьком виявився незнайомець: ДНК-тест розкрив грандіозну медичну помилку

/ ВВС

У США в одній з клінік з лікування безпліддя переплутали біологічний матеріал клієнтів, в результаті чого подружжя Майк і Джанін Гарві дізналися, що їх доросла дочка не має біологічної спорідненості зі своїм батьком.

Тепер чоловік з дружиною судяться з клінікою після того як була виявлена помилка, що сталася ще в 1991 році, пише ВВС.

Їх дочка Джессіка після проходження тесту, що дозволяє знайти своїх предків, дізналася несподівані результати.

"Я була на роботі, коли прийшли результати тесту. Відкрила лист і бачу, що у мене англійське коріння. Ірландські, валлійські, німецькі. А де італійські, може, сицилійські? Що? Ні?",- розповіла вона.

Тестування показало, що ймовірність того, що вона біологічно пов'язана зі своїм батьком, дорівнює 0%.

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Пара стверджує, що для запліднення Джанін Гарві клініка Summa Health System використовувала генетичний матеріал незнайомця.

У позові йдеться, що сім'я розшукала біологічного батька Джесіки, який лікувався від безпліддя одночасно з сім'єю Гарві в тій же клініці.

Джессіка заявила, що розмовляла з ним, і він сказав, що радий дізнатися, що ж став батьком.

Клініка Summa Health System також дала коментар.

"Ми серйозно ставимося до цієї заяви і розуміємо, який вплив вона робить на сім'ю. Ми поки не зустрічалися з сім'єю і не чинили власних тестів", - йдеться в заяві, яку опублікувала CBS News.

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