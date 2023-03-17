"Росіян рве на шматки": Жданов назвав терміни наступу ЗСУ

Жданов зазначає, що Генштаб ЗСУ "все правильно зробив", але інформаційний простір заповнений безліччю варіантів українського контрнаступу.

Олег Жданов / Главред, Міноборони РФ

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що контрнаступ України може початися в травні. За його словами, до цього часу війна буде позиційною.

"Ми зараз знаходимося в такій ситуації, коли ми смакуємо ту інформацію, яку вкинули в міжнародний інформаційний простір. Захід вже трохи "переварив" інформацію про контрнаступ. Видання The Economist, на мій погляд, підсумувало будь-які розмови про контрнаступ: вони назвали кількість контрнаступального угруповання, яке нібито ми готуємо, і навіть назвали терміни проведення", - сказав Жданов в інтерв'ю ТСН.

Він продовжив і сказав, що зараз хвиля перейшла в Росію. На сьогоднішній день там розглядається два основних сценарії контрнаступу ВСУ.

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"Очікування смерті набагато гірше смерті. У Росії зараз саме так. Ми повинні просто смакувати їх істерику і те, як їх рве на шматки, а вони не знають, що робити. Вони це сприймають як глухий кут і розуміють, що контрнаступ відбудеться. Але не розуміють де, як і коли", – зазначив Жданов.

Він переконаний, що Генштаб ЗСУ "все правильно зробив" і констатував, що інформаційний простір заповнений безліччю варіантів розгортання українського контрнаступу.

"А сам Генштаб всередині себе планує цю операцію і готує війська до реального контрнаступу. Де воно відбудеться - ніхто не знає. Що стосується термінів, я думаю, що це відбудеться в травні. Тому що нам потрібно отримати озброєння, сформувати бригади. Що відбуватиметься до того часу на лінії фронту? Я думаю, буде позиційна війна", - прогнозує Жданов.

Коли ЗСУ перейдуть у контрнаступ

Радник Головнокомандувача ЗСУ, генерал-майор Віктор Назаров раніше заявив, що армія України перейде до реалізації сценарію контрнаступальної операції після отримання бронетехніки від Заходу. Також військам потрібно вирішити питання з боєприпасами і логістикою.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що ЗСУ підуть у наступ через 2 місяці. Чиновник також дотримується точки зору, згідно з якою Києву слід врегулювати питання з озброєннями і боєприпасами.

Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що ЗСУ почнуть контрнаступ на Луганщині через 2-3 тижні. За його словами, за цей час армія збере необхідні резерви для проведення своєї операції.

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