"Якщо вона була ціллю – це ще гірше": Гетьман пояснив, на що вказує отруєння Буданової

Майор запасу сказав, що дружина Буданова або була точною ціллю, або була отруєна, тому що "потрапила під роздачу".

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Гетьман пояснив, на що вказує отруєння Буданової/ колаж: Главред. фото: скрін, Facebook

Дружина очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, яку отруїли важкими металами, могла "потрапити під роздачу". Отрута могла призначатися не безпосередньо для неї, а для інших працівників ГУР, адже відомо, що постраждала також низка працівників відомства.

Проте можливий також другий варіант – що ціллю отруєння була саме Маріанна Буданова. І якщо це так, то це ще гірше, адже вказує на те, що ворог намагається атакувати родини військових і співробітників спецслужб, щоб психологічно на них тиснути. Таку думку висловив військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в інтерв’ю ТСН.ua.

Він зазначив, що за отруєнням стоїть країна-агресорка Росія, адже такі вчинки їй притаманні.

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За словами Гетьмана, вороги могли намагатися отруїти працівників ГУР через їхню ефективну боротьбу проти РФ.

"Розвідка, Служба безпеки України — це такі структури, які доповідають всім нам із вами, які дії вони роблять, це певні атаки по військових об’єктах, в тому числі на території РФ. Тому, звісно, вони намагатимуться цих людей якимось чином прибирати. Вони це роблять за допомогою отрути", – сказав військовий оглядач.

Проте не виключений і другий варіант – що вороги намагалися отруїти саме дружину Буданова.

"Чи навмисно була атака на дружину Буданова, чи вона просто попала під роздачу, бо там постраждали інші співробітники ГУР? Можливо, вони не планували отруїти її особисто. А якщо планували, то це ще гірше. Це означає, що вони починають боротьбу з військовими, співробітниками спецслужб, намагаються психологічно на них тиснути, атакуючи родину. Кажуть, що в неї немає якихось серйозних ускладнень, начебто все нормально", – зазначив Гетьман.

Він висловив впевненість, що проведення потрібних досліджень дозволить зрозуміти, як отрута потрапила до організму. Також Гетьман впевнений, що ГУР та СБУ знайдуть злочинця.

Отруєння дружини очільника ГУР

У вівторок, 28 листопада, стало відомо, що дружину Буданова отруїли, вона в лікарні. У Маріанни Буданової діагностували отруєння важкими металами. Розслідується спроба вбивства.

Пізніше стало відомо, що дружину Буданова і співробітників ГУР "отруїли через їжу". Крім Маріанни, отруєння важкими металами також виявили у кількох співробітників ГУР України. У самого Кирила Буданова отруєння не встановлено. З його здоров'ям все в порядку.

У ГУР розповіли, хто розслідує справу отруєння дружини Буданова. Справа про отруєння співробітників ГУР і дружини керівника відомства Буданова розслідується в рамках декількох статей, сказав спікер ГУР МО Андрій Юсов. Розслідування відбувається у самій військовій розвідці. У межах розслідування буде прийняте рішення щодо підключення інших правоохоронних органів.

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