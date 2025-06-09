Ізраїль перехопив судно з Гретою Тунберг, вона їхала з гуманітаркою для Гази

Судно везло гуманітарну допомогу для сектора Гази.

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Військові Ізраїлю перехопили судно з Гретою Тунберг / колаж: Главред, фото: x.com/RimaHas, Israel Foreign Ministry / Х

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Судно Madleen із 12 членами екіпажу направлено в порт в Ізраїлі

Пасажири перебувають у безпеці й не постраждали

Військові Ізраїлю захопили судно Madleen, на борту якого перебуває шведська екоактивістка Грета Тунберг. Судно також везло гуманітарну допомогу для сектора Гази. Про це в понеділок, 9 червня, повідомило CNN із посиланням на дані Коаліції свободи флотилії (Freedom Flotilla Coalition, FFC).

Судно Madleen із 12 членами екіпажу, яке намагалося прорвати морську блокаду сектору, направлено в порт в Ізраїлі.

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Корабель, який ходить під британським прапором і використовується пропалестинською коаліцією Freedom Flotilla Coalition, мав намір доставити в Газу символічну партію гуманітарної допомоги та привернути увагу міжнародної спільноти до гуманітарної кризи в палестинському анклаві на тлі боротьби Ізраїлю з терористами ХАМАС. Влада попередила, що не допустять цього.

FFC підтвердила в Telegram, що пізно ввечері на борт увійшли ізраїльські військові.

Ізраїльське міністерство закордонних справ підтвердило, що корабель змінив курс і йде до берега.

"Є способи доставити гуманітарну допомогу в сектор Газа, і вони не включають у себе селфі в Instagram", - зазначила дипломатична служба.

Пізніше МЗС додало, що всі пасажири перебувають у безпеці й не постраждали. Їм надали бутерброди та воду.

Депутатка Європейського парламенту від Франції Рима Хассан, яка також перебувала на судні, опублікувала в Х фото, де екіпаж сидить на човні, усі в рятувальних жилетах, із піднятими руками.

Угода ХАМАСу з Ізраїлем - останні новини

15 січня ЗМІ повідомили, що Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню в секторі Газа.

Ізраїль і терористичне угруповання ХАМАС підписали 16 січня в Досі угоду про звільнення заручників, утримуваних у Газі, і початок припинення вогню. Цю інформацію підтвердив офіс ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

18 січня Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС про припинення вогню і звільнення заручників у секторі Газа.

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Хто така Грета Тунберг? Грета Тунберг - шведська екологічна активістка, яка здобула міжнародну популярність і визнання за просування думки про неминучу екзистенціальну кризу для людства внаслідок зміни клімату. Відома прямолінійною манерою спілкування і різкою критикою політичних діячів за їхню нездатність, на її думку, вжити достатніх заходів для вирішення екологічних проблем, пише Вікіпедія.

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