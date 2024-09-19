Індія передає Україні снаряди попри протести Москви - Reuters

Нью-Делі ігнорує невдоволення Росії і не втручається в процес торгівлі зброї.

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Скарги Лаврова в Індії не взяли до уваги / Колаж: Главред, фото: Міноборони Британії, Вікіпедія, Президент Росії

Вже понад рік індійські виробники перенаправляють європейським покупцям в Україну артилерійські снаряди, що викликало протести у країни-агресора Росії. Як пише Reuters, Кремль щонайменше двічі порушував це питання під час зустрічей із індійськими колегами, однак безрезультатно.

Серед лідерів ініціативи з постачання Києву снарядів поза межами ЄС Італія і Чехія. Уряд Індії стежить за цим, однак не робить жодних дій для обмеження цих постачань.

Очевидно, що бездіяльність дружнього Москві індійського уряду спантеличила Кремль. Росія, яка постачає понад 60% імпорту зброї Делі, є цінним партнером для Індії.

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Тому російський міністр Лавров скаржився на постачання індійських боєприпасів, вироблених державними компаніями Делі, які використовує Україна.

Але Індії вигідно залишатися нібито поза процесом постачання Україні снарядів, адже, за словами експерта з безпеки в Південній Азії з Королівського коледжу Лондона Уолтера Ладвіга, це дозволяє показувати Заходу, що Делі нібито не знаходиться вже на боці агресора Росії.

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Постачання Україні озброєння - що відомо

Нагадаємо, що західні партнери намагаються надавати Україні чим більше допомоги у вигляді військової техніки та озброєння. Так у міністерстві оборони Британії повідомили про передачу Україні 650 легких багатоцільових ракет (LMM) за контрактом на 162 млн фунтів стерлінгів для посилення протиповітряної оборони України.

Напередодні уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 4,6 млрд шведських крон, що включає переносні зенітно-ракетні комплекси Robot System 70.

Раніше під час зустрічі "Рамштайн" у Німеччині партнери України зробили низку важливих заяв та пообіцяли нові поставки зброї, зокрема ракет, боєприпасів та артилерійських снарядів.

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