Євросоюз вирішив залишити закритими кордони для туристів через COVID-19

Найближчим часом в ЄС будуть збережені суворі обмеження.
Обмеження на несуттєві поїздки в Європейський Союз будуть продовжені через складну епідеміологічну ситуацію, викликану пандемією коронавірусу.
До такої угоди прийшли глави держав і урядів країн-членів Європейського Союзу, йдеться у спільній заяві після відеосаміту Євросоюзу.
Найближчим часом в ЄС будуть збережені суворі обмеження через ускладнення епідеміологічної ситуації і нових викликів, які створюють нові штами вірусу.
"На даний момент всі несуттєві поїздки повинні бути обмежені. Ми вітаємо прийняття двох рекомендацій Ради ЄС щодо поїздок в межах ЄС і в'їзду в ЄС, згідно з якими обмеження можуть вводитися відповідно до принципів пропорційності і недискримінації, і беручи до уваги особливість положення прикордонних громад", - зазначають лідери.
При цьому, зазначають вони, важливо забезпечити безперешкодне пересування товарів і послуг в рамках єдиного ринку.
У заяві також підкреслюється про необхідність прискорити доставку вакцини від коронавуірусу.
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Раніше Рада Євросоюзу оновила перелік рекомендацій щодо обмежень на пересування в країнах ЄС в умовах пандемії коронавірусу COVID-19 і додала нову категорію заборон.
Згідно з оновленими рекомендаціями, новий колір (темно-червоний) додається до існуючих категорій зеленого, оранжевого, червоного і сірого на спеціальній карті, яку щотижня публікує Європейський центр профілактики і контролю захворювань.
Обмеження на в'їзд до Євросоюзу:
- У 2020 році в Брюсселі прийняли рішення істотно обмежити в'їзд до країн Євросоюзу через коронавірусну епідемію. Заходи стосувалися необов'язкових поїздок на території європейських країн, включаючи подорожі.
- Пізніше в ЄС відкрили кордони для ряду держав, проте громадянам України поїздки в Європу з туристичною метою були заборонені.