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Ердоган наразі не готовий передати Україні ЗРК С-400, придбані Анкарою у Росії

25 березня 2022, 12:54

Туреччини і США пока що не домовилися стосовно питання передачі Києву ППО російського виробництва, сказав Реджеп Ердоган.

ЗРК С-400
ЗРК С-400 / Reuters

Сьогодні Туреччина не готова передати Києву зенітно-ракетні комплекси С-400, які були придбані у Росії. Засоби протиповітряної оборони є власністю Анкари. Прогресу стосовно їх передачі Україні наразі немає. Про це заявив турецький глава держави Реджеп Ердоган.

Як повідомляє Haberturk, у своїй заяві після повернення з саміту Північноатлантичного альянсу він сказав про те, що на даний момент Туреччина не змінила свого рішення щодо передачі Києву зенітно-ракетних систем С-400.

"Сьогодні ми знаходимося у тій же точці, про яку ми говорили в першу чергу, що ця справа для нас закрита, щодо С-400. Питання для нас закрите", - підкреслив Реджеп Ердоган.

ЗРК С-400 Тріумф

С-400 Тріумф – це зенітно-ракетні комплекси, максимальна дальність яких досягає до 400 кілометрів. Їх прийняли на озброєння у 2007 році. Засоби мобільні, вони складаються, у тому числі, з пункту управління з локатором виявлення і декількох ЗРК, у кожного з яких до 12 пускових установок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники США під час перемовин з Туреччиною декілька разів пропонували Анкарі передати Україні зенітно-ракетні комплекси С-400 російського виробництва, які турки купили у Москви. Втім, вказувалося, що офіційної пропозиції від Вашингтона щодо цього питання не надходило.

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новини Росії ПВО С-400 Реджеп Тайїп Ердоган новини України
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