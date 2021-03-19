Ердоган "наїхав" на Байдена за вбивцю й похвалив Путіна

Президент Туреччини вважає, що глава Росії розумно відповів американському колезі.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що слова глави США Джозефа Байдена щодо російського лідера Володимира Путіна неналежні.
Очільник РФ дав дуже елегантну відповідь, розповів Ердоган у Стамбулі під час спілкування з журналістами, повідомляє yeniakit.com.tr.
За його словами, відповідь Путіна на слова Байдена була "дуже, дуже розумною".
"Чесно кажучи, заява ... Байдена про Путіна – це заява, яка не підходить главі держави, і це не прийнятно для очільника держави використовувати таку заяву відносно лідера країни, такої як Росія...", – стверджував президент Туреччини.
Нагадаємо, 16 березня Джо Байдена під час інтерв'ю запитали, чи вважає він вбивцею Володимира Путіна. Президент США сказав: "Ммм, так". Пізніше стало відомо, що глава американської держави не шкодує про сказане.
Лідер Росії відповів на звинувачення дитячою приказкою: "Хто як обзивається, той так і називається".
- Довідка. Джо Байден став президентом США у 2021 році – інавгурація відбулася 20 січня.
- Володимир Путін керує Росією понад 20 років – вперше був обраний президентом 26 березня 2000 року.