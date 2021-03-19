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Ердоган "наїхав" на Байдена за вбивцю й похвалив Путіна

19 березня 2021, 17:07
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Президент Туреччини вважає, що глава Росії розумно відповів американському колезі.

Ердоган заступився за Путіна, якого обізвав Байден
Реджеп Тайїп Ердоган заступився за Володимира Путіна, якого обізвав Джо Байден / Reuters

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що слова глави США Джозефа Байдена щодо російського лідера Володимира Путіна неналежні.

Очільник РФ дав дуже елегантну відповідь, розповів Ердоган у Стамбулі під час спілкування з журналістами, повідомляє yeniakit.com.tr.

За його словами, відповідь Путіна на слова Байдена була "дуже, дуже розумною".

"Чесно кажучи, заява ... Байдена про Путіна – це заява, яка не підходить главі держави, і це не прийнятно для очільника держави використовувати таку заяву відносно лідера країни, такої як Росія...", – стверджував президент Туреччини.

Нагадаємо, 16 березня Джо Байдена під час інтерв'ю запитали, чи вважає він вбивцею Володимира Путіна. Президент США сказав: "Ммм, так". Пізніше стало відомо, що глава американської держави не шкодує про сказане.

Лідер Росії відповів на звинувачення дитячою приказкою: "Хто як обзивається, той так і називається".

  • Довідка. Джо Байден став президентом США у 2021 році – інавгурація відбулася 20 січня.
  • Володимир Путін керує Росією понад 20 років – вперше був обраний президентом 26 березня 2000 року.

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Володимир Путін Джо Байден Реджеп Тайїп Ердоган
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