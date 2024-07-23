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Чого чекати Україні від Гарріс, якщо вона виграє вибори: названі всі нюанси

Марія Николишин
23 липня 2024, 13:45
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За словами Клочка, якщо уявити Трампа на посаді глави Білого дому, то можлива ситуація, коли президент блокуватиме допомогу, яку ухвалить Конгрес.
Чого чекати Україні від Гарріс, якщо вона виграє вибори: названі всі нюанси
Чого чекати Україні від Гарріс, якщо вона виграє вибори / колаж: Главред, фото: Офіс президента, pixabay

Політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок припустив, чого чекати Україні від Камали Гарріс, якщо вона виграє вибори.

"Складно сказати, чого нам чекати від неї особисто. Але треба розуміти, що в умовах збереження демократів при владі, і ми, і Європа вже розуміємо, куди рухатися", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

За його словами, дуже важливим моментом є євроатлантична співпраця.

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"Зверніть увагу - коли постало питання про допомогу США Україні та використання пакету на $61 млрд, кількість дипломатичних вояжів високопосадовців Європи до Вашингтона була просто неймовірною. Під час цих візитів європейці намагалися переконати сенаторів і конгресменів, щоб ті проголосували, бо економіка Європи не витягне потреб України і не забезпечить непросування війни далі. Європейці розуміють, що вони - наступні. І, можливо, перемога демократів - це якраз і спосіб збереження євроатлантичного співробітництва в поточних умовах", - зауважує політичний експерт.

Клочок додає, що навіть якщо уявити Трампа на посаді глави Білого дому, то можлива ситуація, коли президент блокуватиме допомогу, яку ухвалить Конгрес.

"Можна судитися, але в цей час українці будуть гинути. І європейці розуміють, що Путін підійде ближче. Путін прекрасно розуміє, що Трамп - провокатор. Чого варта його історія з Кім Чен Ином, з яким підписали угоду про ядерне роззброєння, але три зустрічі поспіль нічого не дали Трампу, і він пішов", - продовжує експерт.

Він підкреслив, що для України збереження демократів при владі в США - це прогнозованість.

"Ми вже навчилися на них тиснути (це видно зі зміни риторики після знищення НПЗ у Росії). І я більш ніж переконаний, що згодом американці дадуть нам і дозвіл на використання ATACMS територією РФ, що суттєво змінить наші майбутні переговорні позиції", - наголошує Клочок.

Він також згадав, що позицію Трампа опублікував Джонсон - Україні потрібно відмовитися від Криму, Донбасу і сідати за стіл переговорів.

"Не виключаю, що зрештою з демократами може бути інакше, але формально ніхто нічого підписувати не буде і затискати пальці у двері, як Трамп, теж не буде. Тому нам комфортніше працювати з демократами", - сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому.

З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії.

З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії.

З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства.

З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання.

2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу.

З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання.

З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Камала Гарріс - що відомо

Нагадаємо, віце-президент США Камала Гарріс заявила, що збирається виграти номінацію від американської Демократичної партії на балотування на пост кандидата в президенти.

Згідно з опублікованими результатами соціологічного опитування CNN, у разі висунення Гарріс на виборах від Демократичної партії передвиборчі перегони в США будуть запеклими.

Відомо, що Трамп набирає 48% підтримки в середньому за шістьма свіжими дослідженнями, Гарріс - 47%.

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Дональд Трамп вибори у США Камала Харріс Валерій Клочок
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