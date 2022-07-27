Ціна питання - 10$: зрадник Царьов зібрався "штампувати" HIMARS в Росії

Олег Царьов / скріншот

Колишній поплічник президента-втікача Віктора Януковича, любитель" русского міра", екс-регіонал Олег Царьов вибухнув маячнею про РСЗВ HIMARS

"Послухайте, у кожній машині є система GPS - "забив" адресу і координати і поїхав. Там стоїть приблизно така ж система. І коштує вона, якщо HIMARS виробляти, зовсім недорого-доларів 10. Далі привід ... рулі до ракети", - постійно збиваючись повідав Царьов.

На це він не зупинився. Любитель "русского міра" вважає, що HIMARS таким способом можна виробляти масово.

"Ці хаймарси ми можемо робити легко", - заявив Царьов.

Відзначимо, що стандартні ракети для HIMARS — GMLRS — дійсно мають систему самонаведення по GPS, але тут все не так просто, як міркує Царьов.

Установка HIMARS базується на колісному шасі 5-тонної армійської вантажівки FMTV з екіпажем із трьох осіб. FMTV — сімейство середніх тактичних машин виробництва Oshkosh Corporation, які виконують в армії США різні функції, включаючи транспортування вантажів, магістральні перевезення.

Так що системи GPS для створення американської РСЗВ росіянам буде замало.

читайте такожЗСУ " перемелють" бази РФ в Криму: експерт назвав головні цілі для HIMARSНагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при якій умові ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км. Саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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