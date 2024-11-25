Значна частина українців втратить бронь: нардеп пояснив нові правила

Багато українців втратить право на бронь від мобілізації через нові вимоги Кабміну, зазначив нардеп Богдан Кицак.

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Нові правила бронювання від мобілізації / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНІАН

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Всі відстрочки будуть дійсні до 28 лютого 2025 року

Працівник може отримати бронь, якщо його зарплата становить не менше 20 тисяч гривень, і він був працевлаштований на підприємстві до 18 травня 2024 року

Підприємства мають підтвердити свій статус критично важливих

Значна частина українців втратить право на бронь від мобілізації через нову постанову Кабміну. Тепер для того, щоб працівник міг отримати відстрочку, його зарплата має бути не менше ніж 20 тисяч гривень, а також він повинен був працювати на підприємстві до 18 травня 2024 року. Про це ефірі Київ24 розповів нардеп і член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак.

У постанові уряду зазначено, що всі відстрочки, надані Мінекономіки або через додаток "Дія", будуть дійсні не довше, ніж до 28 лютого 2025 року. До цього часу критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус. З 1 грудня 2024 року процес бронювання знову буде відбуватися через додаток "Дія".

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Згідно з новою постановою, працівники, які подаються на бронювання, повинні відповідати новим вимогам. Кицак пояснив, що тепер для отримання броні працівник має не лише отримувати зарплату від 20 тисяч гривень, але й бути працевлаштованим на підприємстві до 18 травня 2024 року. Якщо працівник влаштувався на роботу після цієї дати, він не може претендувати на бронь.

"Підприємства, які подають свої дані на бронювання, вони не просто повинні відповідати тому, що останні три місяці даний працівник отримує заробітну плату на рівні 20 тисяч гривень, чи тому, що підприємство підпадає під статус критичності, яка визначається на рівні обласних військових адміністрацій, до всього, цей працівник повинен був працювати ще до 18 травня 2024 року", - зауважив нардеп.

Згідно з постановою, для правоохоронних органів (ДБР, Нацполіції, прокуратури, НАБУ) буде дозволено забронювати до 50% працівників, але міністр оборони має право окремим розпорядженням збільшити цей ліміт до 100%. Критерії для державних та приватних підприємств будуть однаковими.

Правила бронювання / Інфогарфіка: Главред

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Нагадаємо, згідно з новою постановою Кабміну (№ 1332) від 22 листопада 2024 року, відстрочки від мобілізації, видані Міністерством економіки або через портал "Дія", залишаються чинними до 28 лютого 2025 року. Бронювання буде діяти за умови, що зарплата працівника не менша за 20 тисяч гривень, а також що він не перебуває у розшуку.

Також з 1 грудня Кабінет міністрів змінить правила звільнення співробітників від мобілізації, зокрема в частині присвоєння статусу "критично важливого" підприємства та вимог до зарплат. Для отримання цього статусу підприємство повинно відповідати двом обов'язковим критеріям та одного додаткового.

Як повідомляв Главред, з 2 жовтня 2024 року в Україні діють нові правила бронювання військовозобов'язаних. Підприємства не можуть бронювати працівників, які не уточнили військові дані до 16 липня, порушили облік чи перебувають у розшуку.

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Хто такий Богдан Кицак? Кицак Богдан Вікторович (нар. 2 вересня 1992, м. Бердичів, Житомирська область) — український педагог, громадський діяч, Народний депутат України 9-го скликання. Він також є членом Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, пише Вікіпедія.

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