'Чекає важка зима': до чого готуватися Україні після виборів в США – Жорін

Україна не може весь час залежати від позиції влади інших держав.

https://glavred.net/ukraine/zhdet-tyazhelaya-zima-k-chemu-gotovitsya-ukraine-posle-vyborov-v-ssha-zhorin-10611995.html Посилання скопійоване

Як перемога Трампа вплине на Україну / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, facebook.com/DonaldTrump

Головне із заяви:

Україна має розраховувати на власні сили

Країна входить у важку з усіх сторін зиму

Результати виборів президента в США свідчать, що Україна має навчитись розраховувати на власні сили. Зокрема, під час підготовки до важкої зими. Про це написав заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

За його слова, Україна не може весь час залежати від позиції влади інших держав.

відео дня

"Довгі роки всі події - в тому числі геополітичні - намагаються нам показати, що потрібно навчитись нарешті розраховувати на власні сили. Історія з виборами в Штатах така ж. Ми не можемо вічно залежати від позиції влади інших держав, покладатись на них у вирішенні питань долі країни. Це усвідомлення має прийти до всієї української нації, до кожного українця", - сказав Жорін.

Він також зауважив, що на Україну чекає "з усіх боків важка зима".

"З практичної точки зору, ми входимо у важку з усіх сторін зиму, з важкою боротьбою. Але подолання всіх перешкод найперше залежить від нас", - наголосив військовий.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Вибори в США - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, демократка Камала Гарріс провела телефонну розмову з республіканцем Дональдом Трампом, який переміг на виборах президента США. Гарріс обговорила з Трампом важливість мирного передання влади і привітала його з перемогою.

Також відомо, що новообраний президент США Дональд Трамп, який завжди цінував лояльність і лестощі, ретельно стежить за тим, хто з світових лідерів намагається встановити контакт з ним.

Крім того, США можуть скоротити допомогу Україні після перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах президента. Зазначається, що різке скорочення підтримки може мати вирішальний негативний вплив на війну з РФ.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред