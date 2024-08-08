Заборона ударів по РФ йде на користь ворогу: чим обертається рішення США для ЗСУ

На складну ситуацію на фронті негативно впливає і обмеження від західних партнерів щодо застосування ЗСУ далекобійної зброї по території Росії.

https://glavred.net/ukraine/zapret-udarov-po-rf-idet-na-polzu-vragu-chem-oborachivaetsya-reshenie-ssha-dlya-vsu-10586516.html Посилання скопійоване

Противник штурмує позиції ЗСУ малими групами / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗС України

У Донецькій області ситуація залишається складною, триває повзучий наступ армії країни-агресора Росії. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"Без зайвої бравади дійсно важко. Ніхто не каже, що ось ми там вибиваємо росіян. На жаль, ні. На жаль, щотижня Україна втрачає близько 40 квадратних кілометрів території України. Це потрібно визнати. Це по всіх фронтах. У липні 178 квадратних кілометрів території України — ми втрачали контроль", каже він.

За словами аналітика, повзучий наступ росіян працює. Окупанти просуваються практично без важкої техніки, однак активно застосовують малі штурмові загони. Вони пробираються "по серяку" у ранній час, скупчуються і йдуть на штурм.

відео дня

"Якщо ми відкриємо карту DeepState (інтерактивна карта бойових дій - Главред), то візуально можна подивитися, якщо їм вдасться взяти Покровськ, то ми подивимося, як територія Донецької області діляться навпіл. Тобто розрізається українська оборона навпіл. І, в принципі, це класика військового мистецтва — розрізати оборону противника на кілька частин й намагатися добивати кожну частину вже окремо. У принципі, я бачу таку логіку", - пояснює Ступак.

Не йде на користь Україні і те, що досі діє заборона на застосування західного далекобійного озброєння по військових об'єктах агресора Росії, зокрема від США. Це створює додаткові обмеження у ресурсах для української сторони.

"Ми обмежені в ресурсах, як у людях, так і в техніці. Плюс у нас є, на жаль, політичні обмеження у вигляді заборони бити західним озброєнням по окремих територіях Російської Федерації, там, де ми бачимо велике скупчення техніки. Ось, наприклад, журнал Forbes писав про те, що буквально не так давно Україна просила дозволити вдарити по одному з аеродромів, там, де знаходилося кілька десятків одиниць Су-34, які несуть ось ці фугасні авіаційні бомби. Якби ми отримали такий дозвіл на удар ATACMS, то ми змогли б знищити частину флоту Російської Федерації та змогли б на якихось напрямках зменшити інтенсивність просування російських військ. На жаль, такого рішення ми не отримали", - підсумував аналітик.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Наступ РФ на Донеччині - останні новини

Нагадаємо, росіяни намагаються форсувати мікрорайон Канал у місті Часів Яр в Донецькій області. Українські захисники стримують і не дають просунутися окупантам.

Напередодні повідомлялося, що війська країни-агресорки Росії стрімко захоплюють все нові території України, зокрема на Донеччині, скориставшись тріщинами в українській обороні, спричиненими нестачею сил і помилками військового керівництва.

В ISW повідомили, що армія країни-агресорки Росії просунулася до вулиці Гагаріна у Нью-Йорку та до вулиці Достоєвського у Північному, що на сході від Торецька Донецької області. Але повне захоплення Нью-Йорка окупантами не підтверджено.

Інші новини з фронту:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред