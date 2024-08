Армія країни-агресорки Росії просунулася до вулиці Гагаріна у Нью-Йорку та до вулиці Достоєвського у Північному, що на сході від Торецька Донецької області. Але у новому звіті Інститут вивчення війни (ISW) не підтверджує повне захоплення Нью-Йорка окупантами.

За словами аналітиків, російські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька. Зокрема, геолокаційні кадри за 5 серпня показують, що загарбники трохи просунулися до вулиці Достоєвського в північно-західному Північному.

Крім того, додаткові кадри з геолокацією за 6 серпня показують, як елементи російської 9-ї мотострілецької бригади піднімають прапор над будівлею на вулиці Гагаріна в північно-західному районі Нью-Йорка. Це вказує на те, що окупанти нещодавно просунулися далі в межах цього населеного пункту. Російські джерела стверджували, що окупанти захопили його. Втім, ISW не знайшов візуального підтвердження цього "максималістського твердження".

За словами російських військових блогерів, армія РФ просунулася на ділянці шириною 1,6 км і глибиною до 800 м у східному Північному, а також просунулися в районі Дружби і Залізного.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.