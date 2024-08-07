Просування РФ в Нью-Йорку: чи вдалось ворогу захопити населений пункт - ISW

Геолокаційні кадри показують, що загарбники трохи просунулися до вулиці Достоєвського в північно-західному Північному.

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Просування РФ в Нью-Йорку / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Армія країни-агресорки Росії просунулася до вулиці Гагаріна у Нью-Йорку та до вулиці Достоєвського у Північному, що на сході від Торецька Донецької області. Але у новому звіті Інститут вивчення війни (ISW) не підтверджує повне захоплення Нью-Йорка окупантами.

За словами аналітиків, російські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька. Зокрема, геолокаційні кадри за 5 серпня показують, що загарбники трохи просунулися до вулиці Достоєвського в північно-західному Північному.

Крім того, додаткові кадри з геолокацією за 6 серпня показують, як елементи російської 9-ї мотострілецької бригади піднімають прапор над будівлею на вулиці Гагаріна в північно-західному районі Нью-Йорка. Це вказує на те, що окупанти нещодавно просунулися далі в межах цього населеного пункту. Російські джерела стверджували, що окупанти захопили його. Втім, ISW не знайшов візуального підтвердження цього "максималістського твердження".

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За словами російських військових блогерів, армія РФ просунулася на ділянці шириною 1,6 км і глибиною до 800 м у східному Північному, а також просунулися в районі Дружби і Залізного.

"Деякі російські джерела повторювали заяви про те, що окупанти можуть оточити українські сили в східному Нью-Йорку, але один російський блогер спростував ці заяви. Він стверджував, що російські сили просувалися надто повільно в цьому районі, щоб оточити українські сили", - йдеться у повідомленні ISW.

Ситуація на фронті / фото: ISW

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що між Нью-Йорком і Залізним є ділянка, яку тримають українські військові, але ворог намагається охопити зону з двох боків, створюючи загрозу оточення.

Аналітики DeepState повідомляли, що окупанти агресора Росії впритул підійшли до Торецька. Ворог зафіксований у селі Залізне, яке за 100 метрів від міста.

В свою чергу, військовий аналітик Bild Юліан Рьопке каже, що Сили оборони України можуть потрапити в котел під Торецьком Донецької області.

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