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Заборона Telegram для депутатів: нардеп пояснив, чи обмежать доступ чиновникам

Анна Косик
11 жовтня 2024, 14:03
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Поки що держава присутня у Telegram і нардепи намагаються запобігати зловживанням у соцмережі.
ВРУ, телеграмм
Депутати самостійно вирішуватимуть, чи використовувати Telegram / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

В Україні почали вводити обмеження щодо користування Telegram, наразі вони стосуються лише військовослужбовців та держслужбовців, однак чимало чиновників і надалі публікують на своїх каналах важливу інформацію та користуються соцмережею у власних цілях.

Попри це, жодних рішень щодо введення обмежень на користування Telegram для нардепів не ухвалюється. Про це в інтерв'ю Главреду розповів народний депутат України, голова комітету з питань свободи слова ВРУ Ярослав Юрчишин.

"Персональна комунікація з використанням тієї чи іншої соціальної мережі, окрім заборонених російських мереж "Вконтакте" та "Однокласники" - це повністю вибір наших громадян. Так само, як на пляшці алкоголю попереджено, що зловживання може призвести до серйозних наслідків, але ніхто не робитиме за вас вибір", - зазначив він.

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У випадку із Telegram історія аналогічна: для персонального користування депутатів не будуть обмежувати у використанні соцмережі. Однак Юрчишин закликає не надавати персональні дані через месенджер, адже вони можуть опинитися у ворожих руках.

Сам нардеп вибирає для комунікації інші соцмережі, проте Telegram залишається для нього інформаційним джерелом. А особистий канал, за словами Юрчишина, створений лише для того, щоб ніхто не створив фейковий і не розсилав від імені чиновника дезінформацію.

Хто такий Ярослав Юрчишин?

Яросла́в Рома́нович Юрчи́шин (нар. 14 жовтня 1980, Мирне, Плесецького району, Архангельска область, РРФСР, СРСР) — український громадський та політичний діяч, експерт у галузі адвокації та боротьби з корупцією. Протягом 2016—2018 років — виконавчий директор Трансперенсі Інтернешнл Україна. Заступник голови партії "Голос", перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України IX скликання, голова комітету ВР з питань свободи слова . Один із спікерів Форуму Вільних Держав Постросії, пише Вікіпедія.

Telegram в Україні - що відомо

Нагадаємо, що в Україні обмежили використання Telegram для українських військових і держслужбовців. Згідно з рішенням Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК), використання Telegram обмежується в органах державної влади, військових формуваннях і на об’єктах критичної інфраструктури.

Згодом стало відомо, що Апарат Верховної Ради обмежить використання Telegram за рекомендацією РНБО. Тепер буде проведена обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів.

Раніше повідомлялося про затримання засновника месенджера Телеграм Павла Дурова у Франції. В ЦПД України заявили, що це може обвалити всю агентурну мережу РФ в Європі та стати серйозною проблемою для Москви.

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