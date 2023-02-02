"Я переживав": поліцейський на Київщині врятував більше тисячі українців

Разом з колегами Миколі вдалося вивезти понад 1 000 осіб у Київській області.

Поліцейський / t.me/Pravda_Gerashchenko

Український поліцейський врятував життя сотень жителів Мощуна, Мостища та Горенки на Київщині.

Микола 24 лютого 2022 року був піднятий за сигналом "Тривога", після чого під обстрілами помчав на службу, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Головним його завданням була евакуація людей з Мощуна, Мостища і Горенки. Ці населені пункти Київщини перебували в повній блокаді російських військ, але це його не зупиняло. Він знав: люди чекають допомоги. Разом з колегами Миколі вдалося вивезти понад 1 000 осіб", - йдеться в повідомленні.

"Я переживав, коли відмовлялися їхати. Деякі громадяни не хотіли залишати своє житло заради майна. У таких випадках я просив подумати про майбутнє їхніх дітей. Але змусити їх виїхати ми не могли", — згадує він.

Вивозити з-під ворожих обстрілів йому доводилося і поранених. Під час однієї з поїздок він знайшов літню жінку, якій в живіт потрапив осколок ворожого снаряда. Вона стікала кров'ю і перебувала майже без свідомості. Микола надав їй першу допомогу і доставив до лікарні.

"Я впевнений, що наш могутній український народ скоро житиме у вільній і мирній країні-нашій незламній і кращій Україні!",- зізнався поліцейський.

Як повідомляв Главред, під Бахмутом в Донецькій області загинув відомий український боєць змішаних єдиноборств, володар Кубка світу з ММА Едуард Костриця, який воював під позивним "Небезпечний". Життя 30-річного спортсмена обірвалося 23 січня під час виконання завдання.

Також під Бахмутом, захищаючи Україну, загинув колишній український фігурист Дмитро Шарпар. Йому було всього 25 років.

Вам може бути цікаво: