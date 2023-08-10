Вибухи в окупованому Криму: у Міноборони РФ заявили про атаку дронів

У тимчасово окупованому Криму вночі 10 серпня прогриміли вибухи. У Міноборони РФ заявили про безпілотники над Севастополем.
Зокрема, вибухи гриміли в Сакському районі Криму. Поблизу міста Севастополь засобами протиповітряної оборони нібито були збиті два безпілотники, 9 дронів нібито були збиті засобами радіоелектронної боротьби.
"Поблизу міста Севастополь черговими засобами ППО були вражені два БПЛА, ще 9 - придушені засобами радіоелектронної боротьби та, не досягнувши цілі, зазнали аварії в акваторії Чорного моря", - йдеться у Telegram Міноборони країни-агресора.
Також у відомстві Шойгу повідомили про дрони над територією Калузької та Московської областей РФ.
Вибух і пожежа в Домодєдово
У місті Домодєдово Московської області вночі 10 серпня пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа. РосЗМІ стверджують, що причиною пожежі став вибух балонів з газом.
Пожежу було локалізовано. За попередніми даними, постраждалих немає.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю країни-агресора РФ атакували безпілотники.
За його словами, приблизно о четвертій ранку протиповітряна оборони збила два дрони, які рухалися в напрямку Москви.
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