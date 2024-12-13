ЗСУ знищили два плацдарми РФ: розвідка Естонії розкрила успіхи України на фронті

Попри просування, Росія не досягла оперативного прориву, повідомила естонська розвідка.

https://glavred.net/ukraine/vsu-unichtozhili-dva-placdarma-rf-razvedka-estonii-raskryla-uspehi-ukrainy-na-fronte-10622321.html Посилання скопійоване

Погода сприяє ЗСУ біля Покровська і обмежує РФ / Колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада

Головне:

РФ просувається на Покровсько-Курахівському напрямку

ЗСУ знищили два плацдарми ворога на Куп'янському напрямку

Несприятливі погодні умови обмежують використання російської авіації та техніки

Російські війська продовжують активний наступ на Покровсько-Курахівському напрямку, використовуючи переважно піхотні підрозділи, але зазнають значних втрат. Тим часом Збройні сили України мають успіхи на Куп'янському напрямку. Про це повідомила розвідка Естонії, пише ERR.

За даними естонської розвідки, російські війська зосередили основні зусилля на Покровсько-Курахівському напрямку. Піхотні підрозділи змогли просунутися, але ціною значних втрат. Лише за останні два тижні на цьому напрямку загинуло близько 3000 російських військових, і кількість втрат продовжує зростати.

відео дня

Українські військові продовжують утримувати ключові позиції, зокрема вздовж річки Сухі Яли. Протягом тижня ЗСУ відбивали численні атаки ворога, що мали на меті оточити район із півночі та півдня.

Українські війська продовжують завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі. За даними розвідки, на Куп'янському напрямку було знищено два плацдарми, які ворог створив під час форсування річки Оскіл.

Також ЗСУ систематично завдають ударів по об'єктах військовій інфраструктури у глибині території РФ. Для ударів оборонці України використовують сучасне озброєння, надане міжнародними партнерами, а також вітчизняні розробки.

Попри повільне просування на Покровському напрямку, Росії не вдалося досягти стратегічного прориву. Тому російські війська посилюють тиск на українські позиції в Курській області.

Естонська розвідка відзначає, що несприятливі погодні умови обмежують можливості російських військ використовувати авіацію та важку техніку. Це знижує їхню ефективність і дає змогу ЗСУ краще організовувати оборону.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, українські прикордонники відбили спробу заходу ДРГ росіян у Харківській області, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він зазначив, що активність диверсантів знизилася, але загроза залишається, зокрема на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині.

Також російські війська активізували наступ на Херсонському напрямку і намагаються захопити острови на Дніпрі. За словами військового оглядача Дениса Поповича, існує ймовірність, що противник спробує форсувати річку, але малоймовірно, що цей йому вдасться, оскільки українські сили мають перевагу завдяки географії та контролюють правий берег за допомогою артилерії та дронів.

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState 12 грудня попередили про загрозу оточення українських сил поблизу Успенівки. Проте 13 грудня оперативно-стратегічне угруповання "Хортиця" спростувало цю інформацію.

Читайте також:

Що відомо про ERR? Естонська громадська телерадіомовна компанія (Eesti Rahvusringhääling, ERR) — громадська організація, створена 1 липня 2007 об'єднанням Естонського радіо (Eesti Raadio) та Естонського телебачення (Eesti Televisioon) на правах, передбачених Естонським національним актом про телерадіомовлення. Компанію очолює Марґус Аллікмаа, колишній голова Естонського радіо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред