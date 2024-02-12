ЗСУ пошкодили унікальну систему ППО росіян 'Витязь' за $135 млн

За два роки російський ВПК зміг виробити всього шість пускових установок 50Р6А С-350 "Витязь". Тепер їх залишилося чотири.

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Уже другу систему ППО 50Р6А С-350 "Витязь" знищено в Україні / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Telegram

Українські військові пошкодили унікальну техніку окупантів - новітній російський зенітний ракетний комплекс середньої дальності нового покоління ППО 50Р6А С-350 "Витязь".

Як розповів у Telegram військовий експерт Олександр Коваленко, новітній комплекс ППО росіян було пошкоджено внаслідок наїзду на протитанкову міну ТМ-62.

"Цей комплекс середнього радіусу дії російський ВПК народжував із 2007 по 2020-й, маючи напрацювання ще з часів СРСР, коли задумалися над заміною ЗРК-Бук. А коли народили, за два роки змогли виробити всього шість пускових установок", - написав Коваленко.

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Експерт додав, що на сьогоднішній день С-350 "Витязь" - це, як і раніше, дуже рідкісна машина.

"Її поява в зоні бойових в Україні свідчить не про те, що їх випробовують у реальних бойових дій, це не танк. Для таких випробувань достатньо поставити в Білгородській області. А говорить про те, що загалом, лінійки середнього радіусу дії РОВ у зоні БД починає критично не вистачати", - пояснив Коваленко.

У російському Telegram-каналі "Досьє шпигуна" пишуть, що "Витязь" належав одному з підрозділів ВДВ РФ. За даними каналу, ЗРК підірвався на російській міні в Луганській області 6 лютого. Унаслідок цього постраждала ходова частина машини.

"Самі ставимо міни. Самі вибухаємо (...) Комплекс належить одному з підрозділів ВДВ РФ", - йдеться в повідомленні.

У Telegram-каналі зазначили, що ракети пускової установки не здетонували, тому постраждалих нібито немає. Однак було сильно пошкоджено ходову частину. За даними російського джерела, С-350 бояться евакуювати через велику кількість мін у районі.

ППО 50Р6А С-350 "Витязь" - що відомо про російську ЗРК С-350 "Витязь", 50Р6А - російський зенітний ракетний комплекс середньої дальності нового покоління, розроблений для ППО країни-агресора РФ. Комплекс призначений для боротьби як з аеродинамічними, так і балістичними цілями. Одна пускова установка комплексу озброєна 12 зенітними ракетами. "Витязь" має замінити С-300ПС (дальність ураження - до 75-200 км) і "Бук-М1-2" (дальність ураження - 45 км за дальністю і до 25 км за висотою). Перший ЗРС С-350 "Витязь" надійшов до складу ПКС РФ у лютому 2020 року. У листопаді 2021 року командувач військами Західного військового округу Росії генерал армії Олександр Дворніков повідомив про плани розгорнути комплекс С-350 у тимчасово окупованому Криму. У квітні 2022 року, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, росіяни перекинули свої новітні зенітно-ракетні комплекси С-350 у Таганрог, щоб прикривати позиції своїх військ на Донбасі. Вартість пускової установки С-300ПС на експорт становить 135 мільйонів доларів.

Зазначимо, це вже другий такий комплекс ППО, який було знищено в Україні.

6 грудня 2023 року бійці 11-ї бригади Нацгвардії України привели в непридатність пускову установку російського ЗРК С-350 на лівому березі Херсонщини за допомогою дрона-камікадзе.

Як повідомляв Главред, без військової допомоги США каскадне обвалення вздовж лінії фронту може статися вже у 2024 році. Якщо не будуть поповнюватися засоби ППО, Україні їх вистачить лише до наступного місяця. Про це пише американське видання The New York Times із посиланням на оцінки американських чиновників.

4 лютого президент Зеленський анонсував нові поставки систем ППО. Вони повинні будуть прикрити міста та лінії фронту.

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