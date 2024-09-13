'Відійдемо на нашу територію': Гетьман дав неочікуваний прогноз боїв на Курщині

Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначив, що операція на Курщині була спрямована на те, аби відтягнути російські війська.
"Виникає питання, звідки росіяни отримали важку техніку. З півночі є річка Сейм, де були підірвані мости. Неодноразово ми чули від нашого військово-політичного керівництва, що це був рейд. Тобто почали використовувати слово "рейд". Рейд означає, що військові підрозділи заходять на територію і потім залишають місто. Рейд - це рух туди-сюди без затримання", - пояснив Гетьман для "Еспресо".
За словами експерта, ймовірно, що операція ЗСУ на Курщині була спрямована на те, аби відтягнути російські війська.
"Є багато складових цієї операції, і можна вважати, що всі вони досягли успіху. Тому я не впевнений, що ми будемо, як то кажуть, "впиратися рогом". Якщо росіяни зосередять там велику кількість живої сили та техніки, цілком ймовірно, що ми відійдемо на наші території", - зауважив Гетьман.
Хто такий Олексій Гетьман?
Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.
Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.
Бої у Курській області
Нагадаємо, що в ISW повідомили, що РФ могла перекинути війська із Покровського напрямку на Курськ. Аналітики звернули увагу: малоймовірно, що цих сил буде достатньо для того, щоб витіснити українські війська з Курщини, якщо ЗСУ оберуть оборону. Росія перекинула сили з найголовнішого для себе напрямку.
У Defense Express розкрили, що насправді відбувається на Курщині. Сергій Згурець повідомив, що ворог намагався розблокувати угрупування, які затиснуті в Глухівському районі, проводячи наступальні дії починаючи від Кореневого на південь.
Британський генерал Чіп Чепмен заявив, чи втримають ЗСУ Курщину. На думку генерал-майора Великої Британії у відставці, Сили оборони не зможуть утримувати всю захоплену територію у Курській області. Тож потрібно визначити, яка територія на Курщині є життєво важливою.
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