'Відійдемо на нашу територію': Гетьман дав неочікуваний прогноз боїв на Курщині

Олексій Гетьман заявив, що операція ЗСУ на Курщині була спрямована на те, аби відтягнути російські війська.

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Що відбувається у Курській області / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада,72 ОМБр імені Чорних Запорожців

Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначив, що операція на Курщині була спрямована на те, аби відтягнути російські війська.

"Виникає питання, звідки росіяни отримали важку техніку. З півночі є річка Сейм, де були підірвані мости. Неодноразово ми чули від нашого військово-політичного керівництва, що це був рейд. Тобто почали використовувати слово "рейд". Рейд означає, що військові підрозділи заходять на територію і потім залишають місто. Рейд - це рух туди-сюди без затримання", - пояснив Гетьман для "Еспресо".

За словами експерта, ймовірно, що операція ЗСУ на Курщині була спрямована на те, аби відтягнути російські війська.

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"Є багато складових цієї операції, і можна вважати, що всі вони досягли успіху. Тому я не впевнений, що ми будемо, як то кажуть, "впиратися рогом". Якщо росіяни зосередять там велику кількість живої сили та техніки, цілком ймовірно, що ми відійдемо на наші території", - зауважив Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Бої у Курській області

Нагадаємо, що в ISW повідомили, що РФ могла перекинути війська із Покровського напрямку на Курськ. Аналітики звернули увагу: малоймовірно, що цих сил буде достатньо для того, щоб витіснити українські війська з Курщини, якщо ЗСУ оберуть оборону. Росія перекинула сили з найголовнішого для себе напрямку.

У Defense Express розкрили, що насправді відбувається на Курщині. Сергій Згурець повідомив, що ворог намагався розблокувати угрупування, які затиснуті в Глухівському районі, проводячи наступальні дії починаючи від Кореневого на південь.

Британський генерал Чіп Чепмен заявив, чи втримають ЗСУ Курщину. На думку генерал-майора Великої Британії у відставці, Сили оборони не зможуть утримувати всю захоплену територію у Курській області. Тож потрібно визначити, яка територія на Курщині є життєво важливою.

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