Столиця під загрозою: від початку травня росіяни 8 разів масово атакували ракетами Київ

Вранці 16 травня російські окупанти атакували столицю ракетами.

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Столиця під загрозою ракетних ударів / колаж Главред: фото: УНІАН, Pavlo Petrov

Командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що цієї ночі відбувся восьмий повітряний напад на столицю від початку травня.

"Цієї ночі відбувся восьмий повітряний напад на Київ з початку травня. Ворог скерував атаку з різних напрямків, використовуючи всі доступні йому ресурси, від безпілотників до крилатих ракет. Щільність вогню по столиці була максимальна, проте всі цілі вдалося виявити та знищити завдяки багаторівневому принципу ешелонування протиповітряної оборони", - зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв на сторінці у Facebook.

Командувач додає, що захисники щодня продовжують нарощувати оборонні позиції вздовж лінії державного кордону України. Він також вважає, що завдання ворога - посіяти паніку та створити хаос.

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Командувачі угруповань військ та командири підрозділів роблять все для того, щоб унеможливити прохід ворога, як через повітряний простір, так і через сам кордон.

Дивіться відео про те, як над Україною збили 18 ракет:



Ракетна атака на Київ

Нагадаємо, що 16 травня в Києві лунали потужні вибухи. Ворог здійснив комплексну атаку за різними напрямками одночасно із застосуванням БПЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу.

Вночі над Україною збили 18 ворожих ракет. Ворог запустив по Україні 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" та 3 балістичні ракети. Всі цілі знищено Повітряними силами.

У Зеленського висловилися щодо удару РФ по Києву. Балістика+крилаті+дрони. Восьма травнева спроба "клану Путіна" масштабно атакувати Київ, зазначив Подоляк.

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