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У Повітряних силах ЗСУ розповли, як росіяни намагаються "кошмарити" Україну та Європу

31 січня 2023, 20:14
Ігнат зауважив, що нетривалість повітряних тривог по Україні 31 січня свідчить про навчальні польоти.
У Повітряних силах ЗСУ розповли, як росіяни намагаються 'кошмарити' Україну та Європу
Росія намагається залякати Україну та Європу запусками літаків у Білорусі / Міноборони РФ, скріншот з відео

Російські окупаційні війська намагаються залякувати Україну та Європу, піднімаючи в небо над Білоруссю винищувачі МіГ-31К. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Це ще і психологічний фактор впливу на країни Європи. Тому що в ток-шоу скабєєвих і соловйових не припиняється істерія погроз ядерними ударами, вони це заявляють, вже називаючи європейські столиці напряму. Думаю, що у країнах Європи і НАТО є певна реакція на те, що ці літаки літають не так вже й далеко від їхніх кордонів", - зауважив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що нетривалість повітряних тривог по Україні 31 січня свідчить саме про навчальні польоти.

"Тривоги були масштабними в плані географії, але не такими довготривалими, як ми зазвичай очікуємо після зльотів МіГ-31К, які є носіями ракети "Кинджал". Те, що вони були нетривалими, свідчить про те, що це були тренувальні польоти для того, щоб хтось відновлював навички, якісь інші завдання. Але в будь-якому разі тривога буде оголошена. Крайня масована ракетна атака у січні – це застосовувалися фактично усі типи озброєння, і наземні, і з кораблів, і повітряні. І, так, було застосовано два "Кинджали", - розповів Ігнат.

Додамо, що 31 січня повітряну тривогу по всій території Україні оголошували тричі.

Ракетний терор росіян

Нещодавно керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що РФ може готувати новий удар по Україні. За її словами, окупанти готові використовувати як дрони-камікадзе, так і крилаті ракети. Гуменюк підкреслила, що у Чорному морі РФ тримає 11 кораблів, у тому числі три ракетоносії, споряджені 20 ракетами Калібр.

Як зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, у Росії залишилося до 20% від довоєнних запасів високоточних ракет – приблизно 550 одиниць. Тому вона комбінує їх з дронами-камікадзе і переробляє ракети C- 300 і C-400 для запусків "земля-земля".

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко оцінив ймовірність нанесення ударів російськими окупантами по Україні ракетами комплексу С-400 з території Білорусі. "Вони (удари по Україні комплексами С-400, — ред.) могли б здійснюватися і з Білорусі", - сказав він.

Військовий експерт не виключив, що окупанти для цих цілей могли б використовувати територію авіабази в Зябрівці, де розміщені російські комплекси С-300 і С-400.

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війна в Україні війна Росії та України Юрій Ігнат
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