У Росії "Сбербанк" вимагає від Киянки заплатити мільйон боргів її покійного батька

У Росії "Сбербанк" вимагає від киявлянки заплатити мільйон боргів її покійного батька / ТСН

Співробітники російського державного фінансової установи "Сбербанк" вимагає від мешканки Києва погасити кредити, які взяв у 2018-му і не погасив у Підмосков'ї її покійний батько. Про це повідомляє портал ТСН.

За словами самої жінки, Людмили Князьської-Ханової, загальна сума заборгованості-понад 1 мільйон рублів (приблизно 370 тисяч гривень за нинішнім курсом). Про те, що жінка повинна нібито терміново виплатити заборгованість, "Сбербанк" заздалегідь їй не повідомляв.

"Лист щастя" друг сім'ї знайшов у поштовій скриньці. Киянка вважає, що банк таким чином вирішив накрутити їй кругленьку суму. Тепер жінка судиться з росіянами.

"Банк протягом трьох років приховував від мене наявність цих кредитів. Але коли настав карантин і іноземців перестали пускати в Росію, — вони пішли в суд. При цьому заздалегідь мене про це не повідомили", — розповіла вона.

В цілому у Людмили було три кредити.

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"Оформляючи спадщину, нотаріус робила запит в банк про наявність рахунків. Тобто банк був повідомлений про смерть свого клієнта. Але про батьківські кредити повідомити мені не поспішав. Як і вийти на зв'язок з питанням, чи не хочу я їх погасити. Зв'яжися вони зі мною заздалегідь, сума кредиту була б значно меншою", - каже вона.

За словами Людмили, якби "Сбербанк" повідомив про кредит заздалегідь і, відповідно, жінка почала його погашати, сума склала б 763 тисячі рублів (280 тисяч гривень).

"З них 334 тисячі рублів погашаються страховкою, наявність якої банк приховує в суді. Але вона легко знайшлася, ледь я прийшла в банк особисто і попросила менеджера перевірити, чи був у них застрахований батько", - додає жінка.

За словами її адвоката, в діях банку немає як такого порушення російського законодавства. Однак виходячи з норм етики з мораллю, Ощадбанк, після того, як встановив спадкоємицю, повинен був повідомити її про наявність будь-якого кредиту.

"У нашому випадку повідомлення були, але вони пред'являлися за місцем знаходження нерухомого майна померлого — тобто в Підмосков'ї. А в спадковій справі, яку у банку було, чітко сказано, що місцем проживання спадкоємиці є Київ. Вони повинні були повідомити їй туди. А тут повідомлення прямували в місце, де ніхто не живе", — розповідає Людмила.

Про інцидент зі "Сбербанком" жінка написала на своїй сторінці в одній із соціальних мереж. Згодом в коментарі до її посту прийшли представники Ощадбанку, які пообіцяли розібратися в ситуації.

Журналістам детально коментувати ситуацію вони не захотіли.

"Банк аналізує ситуацію і про результати перевірки повідомить автору звернення", - повідомили нам у банку.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні банківські установи стали набагато частіше скасовувати перекази грошей по банківській карті і блокувати рахунки клієнтів.

Зокрема нещодавно на певні обмеження скаржилися клієнти державного Приватбанку. Якщо звичайні операції громадян на невеликі суми не виглядають підозрілими і не є об'єктом фінансового моніторингу, то операції на суму від 400 тисяч гривень ретельно перевіряються.