В одній із областей України примусово евакуюють родини з дітьми: яка причина

У Харківській області розширили зону примусової евакуації родин із дітьми з 29 населених пунктів Куп'янського району. Таке рішення Рада оборони області ухвалила на засіданні 12 вересня, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що примусовій евакуації підлягають:
- Куп'янська ТГ — 10 населених пунктів, 158 дітей;
- Курилівська ТГ — 6 населених пунктів, 41 дитина;
- Кіндрашівська ТГ — 13 населених пунктів, 70 дітей.
"На сьогодні евакуювали 10 родин. Робота триває", - написав чиновник.відео дня
Він запевнив, що всі евакуйовані отримають матеріальну допомогу від міжнародних партнерів, зокрема, ООН, а також гуманітарну, психологічну та юридичну підтримку.
Крім того, усі, хто цього потребують, отримують тимчасове проживання або ж за підтримки Укрзалізниці допомогу в евакуації до інших областей України.
"Із 10 травня, після активізації ворога на півночі області, із Вовчанського та Липцівського напрямків евакуювали 15 031 людину, з них 1282 дитини", - додав Синєгубов.
Хто такий Олег Синєгубов?
Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.
Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.
Ситуація в Харківській області - що відомо
Нагадаємо, представник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев заявив, що окупанти агресора Росії в Харківській області продовжують активно атакувати позиції української армії в напрямках Вовчанська та Липців. ЗСУ відбивають атаки, очікуються хороші новини.
Також відомо, що на Вовчанському напрямку Росія дедалі частіше кидає на штурми підрозділи з мінімальною підготовкою. Багато російських окупантів раніше взагалі не брали участі у боях.
Крім того, російські окупанти в районі населеного пункту Липці на Харківщині переходять до оборонних дій через активні контратаки Сил оборони України.
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