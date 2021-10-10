У Дніпрі безкоштовно роздавали кавуни, деякі люди обурилися

У Дніпрі фермери безкоштовно роздавали кавуни

У Дніпрі безкоштовно роздали цілу фуру кавунів через те, що фермери не встигли продати ягоди, а щоб не викидати урожай - пригнали вантажівку просто в спальний район міста і роздали ягоди перехожим, відео виклали випадкові свідки.

Як пише ТСН, спочатку власники хотіли віддати кавуни дітям до школи чи дитсадки, але з'ясувалося, що на це потрібні довідки та участь у тендерах. Тому підприємці роздали кавуни бажаючим. Привезли за конкретною адресою.

У соцмережах люди пропонували подякувати фермерам хоча б символічною сумою, але хтось зазначив, що ті нібито й самі відмовлялися.

А дехто навіть обурювався, що пощастило тільки одному району і вимагали, щоб приїхали і до них.

Обвал цін на кавуни

Під кінець літа в Україні значно знизилися ціни на кавуни - втричі порівняно з аналогічною датою минулого року і досягли найнижчої ціни за останні чотири сезони – 80 копійок за кілограм.

Раньше у Мережу просочилися відео, на якому відчайдушні фермери розбивають об землю непродані кавуни. Незважаючи на копійчану ціну, бажаючих купити смугасту ягоду – небагато. Тому аграрії вважають, що вигідніше залишити кавуни на полі в якості добрива, ніж вивозити за безцінь.