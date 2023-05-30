"Вже пробують розвивати наступ": Мусієнко розповів, чи підуть окупанти на Словʼянськ

Мусієнко підкреслив, що сил у РФ для постійних штурмів, як вони робили це раніше, вже немає.

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Мусієнко розповів, чи підуть окупанти на Словʼянськ / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Міноборони РФ, Facebook Мусієнко

Російські окупаційні війська можуть накопичити сили, щоб у перспективі йти далі за Бахмут – на Словʼянськ чи Костянтинівку. Втім, загарбники навряд чи матимуть успіх. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Вони можуть спробувати, але не думаю, що матимуть успіх. Але пробувати росіяни будуть однозначно. Видно, що вони вже пробують розвивати наступ, просто ці спроби блокуються українськими військами. Та й сил у РФ для постійних штурмів, як вони робили це раніше, вже немає – все-таки, є величезна кількість втрат", - зазначив Мусієнко.

Крім того, як підкреслив експерт, дуже важливо розуміти, що відсутність бойових зіткнень у радіусі кількох кілометрів між штурмовими групами РФ та українськими захисниками відкриває ЗСУ можливість застосування артилерії та мінометів та потужно крити окупантів вогнем.

"Тому щойно у нас відкриється така перспектива, я сумніваюся, що росіяни зможуть далеко пройти", - додав керівник центру військово-правових досліджень.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Збройні сили України проведуть контрнаступ, щоб відкинути війська РФ із захоплених ними територій. За словами гаранта, коли ЗСУ підійдуть до окупованого Криму, Путіну доведеться шукати вихід із ситуації.

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що окупант Росія побоюється фатального удару українських військ і намагається готувати потужні резерви, щоб стримати контрнаступ ЗСУ. Крім цього, ворожі сили готуються і до наступальних операцій.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що російські загарбники в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей зібрали 152 тисячі військ. Окупанти зміцнюються і готуються до "оборони".

Дивіться повне інтерв'ю Олександра Мусієнка спеціально для Главреда:

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