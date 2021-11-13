Зустрічали оплесками: в Укрексімбанку звільнили причетного до атаки на журналістів Схем Тельбізова

Тельбізов повернувся на роботу під оплески, проте незабаром був звільнений / скріншот YouTube

Директора Департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова, якого відновили на посаді після скандальної ситуації з журналістами програми Схеми, звільнили. На роботі його зустріли оплесками. Однак за рекомендацією наглядової ради банку Тельбізова все ж таки відправили у відставку.

Як повідомили пресслужба банківської установи 12 листопада, наглядова рада ретельно вивчила ситуацію і одноголосно ухвалила рішення про відставку Ігоря Тельбізова з посади голови Департаменту безпеки Укрексімбанку. Також звільнили й начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осипова.читайте такожПривіт з 90-х, або про що свідчить скандал в Укрексімбанку

Примітно, що звільнення високопоставлених співробітників банку відбулося після того, як в Мережі з'явилося відео, на якому відновлений на посаді Тельбізов повертається на роботу під оплески.

У наглядовій раді Укрексімбанку підкреслили, що Тельбізов і Осипов не можуть виконувати свої обов'язки належним чином. Вони звільнені за статтею Кодексу законів про працю про невідповідність займаній посаді.

При цьому вони проходять обвинуваченими у кримінальному провадженні про перешкоджання роботі журналіста. Засідання суду має відбутися 29 листопада. Банк ще не надав інформації про результати внутрішнього розслідування події.

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Наразі звільнені всі четверо учасників інциденту, пов'язаного зі скандальною ситуацією з журналістами програми Схеми. Йдеться про голову правління Укрексімбанку Євгена Мецгера, прессекретаря Володимира Пікалова, а також Тельбізова і Осипова.

Скандал з нападом на журналістів Схем

На початку жовтня стався скандал за участю керівництва Укрексімбанку і журналістів програми Схеми. Голову правління банку Мецгера та інших співробітників банківської установи звинуватили в неправомірному застосуванні сили і перешкоджанні журналістській діяльності.

4 жовтня журналісти прийшли на інтерв'ю з Мецгером. За їх версією, він виступив проти одного з питань, після чого щодо оператора була застосована фізична сила. Камеру у журналістів відібрали, а записи інтерв'ю видалили.

Втім, за добу ролик вдалося відновити. На ньому помітно, як голова правління банку Мецгер просить охорону відібрати техніку у журналістів. Він вимагав зупинити інтерв'ю після резонансного питання про документи, які можуть бути пов'язані з "ДНР".

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності.

В Укрексімбанку відкидали звинувачення і заявляли, що журналісти влаштували провокацію і хотіли заволодіти банківською таємницею.

Схеми показали розслідування, в якому йдеться про те, що Укрексімбанк, який належить державі, наприкінці квітня нинішнього року видав 60 мільйонів гривень підприємцю, які працює в окупованих російсько-терористичними військами районах Донецької області. Кредитний договір опинився в розпорядженні журналістів.

У матеріалі йдеться про те, що кредит отримав бізнесмен Сергій Брюховецький з метою викупу ТРЦ SkyMall у Києві. Вказується, що він є співвласником однієї з компаній, яка займається обладнанням для ремонту шахт в окупованій горлові і зареєстрована за так званими "законами ДНР".

Голова правління Укрексімбанк Мецгер спростував видачу кредитів підприємствам, пов'язаним з "ДНР", проте підтвердив, що банк видавав кредит у розмірі 60 мільйонів гривень під заставу ТРЦ SkyMall.