"Українське командування не шкодує життя військових": Маляр розповіла про хвилю фейків РФ

Заступниця глави Міноборони наголосила, що насправді ситуація протилежна тій, яку описують російські загарбники.

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Маляр розповіла про хвилю фейків РФ / УНІАН, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія повернулася до активної реалізації своїх інформаційно-психологічних спецоперацій, які стосуються Бахмута, та поширює фейки про те, що українське військове керівництво нібито не піклується про життя своїх військовослужбовців. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Це вже не вперше, коли росіяни забирають собі наші тексти про них і видають за власні. Мета таких російських вкидів – підірвати довіру до рішень нашого військового командування та спровокувати невдоволення українського суспільства", - написала Маляр у Telegram.

Заступниця глави Міноборони наголосила, що насправді ситуація протилежна тій, яку описують російські загарбники.

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"Насправді ж цифри і факти говорять самі за себе. Втрати росіян у Бахмуті в рази вищі. Бувають дні, коли різниця сягає 10-ти разів. Не шкодують людей ті, хто дає команду наступати на нашу землю і сконцентрував у Бахмуті найбільші зусилля, аби будь-якою ціною взяти місто під контроль", – пояснила вона.

Маляр уточнила, що на війні, на жаль, оборона без втрат також неможлива.

"Збереження життя наших бійців – пріоритет військового командування, чим військові не раз пояснювали прийняті рішення під час публічних комунікацій", - підкреслила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, країна-агресорка Росія запустила кампанію з дезінформації про Бахмут Донецької області, яка спрямована на деморалізацію українського суспільства та військових.

За її словами, загарбники поширюють наратив про те, що Бахмут нібито не має стратегічного значення і його оборона – це нібито політичне рішення. Проте це не так. Маляр підкреслила, що рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво.

Окрім того, раніше Центр стратегічних комунікацій повідомив, що російські пропагандисти почали розповсюджувати фейки про те, що українські військові нібито оточені у Бахмуті. Так, російські пропагандистські Telegram-канали оприлюднили вкид про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито доповів президенту Володимиру Зеленському про "тактичне оточення українських військових у Бахмуті".

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що інформація про буцімто оточення міста є черговим маренням російських пропагандистів.

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