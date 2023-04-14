УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Українське командування не шкодує життя військових": Маляр розповіла про хвилю фейків РФ

Аліна Дембіцька
14 квітня 2023, 21:01 оновлено 14 квітня, 21:01
235
Заступниця глави Міноборони наголосила, що насправді ситуація протилежна тій, яку описують російські загарбники.
Ганна Маляр, российские военные
Маляр розповіла про хвилю фейків РФ / УНІАН, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія повернулася до активної реалізації своїх інформаційно-психологічних спецоперацій, які стосуються Бахмута, та поширює фейки про те, що українське військове керівництво нібито не піклується про життя своїх військовослужбовців. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Це вже не вперше, коли росіяни забирають собі наші тексти про них і видають за власні. Мета таких російських вкидів – підірвати довіру до рішень нашого військового командування та спровокувати невдоволення українського суспільства", - написала Маляр у Telegram.

Заступниця глави Міноборони наголосила, що насправді ситуація протилежна тій, яку описують російські загарбники.

відео дня

"Насправді ж цифри і факти говорять самі за себе. Втрати росіян у Бахмуті в рази вищі. Бувають дні, коли різниця сягає 10-ти разів. Не шкодують людей ті, хто дає команду наступати на нашу землю і сконцентрував у Бахмуті найбільші зусилля, аби будь-якою ціною взяти місто під контроль", – пояснила вона.

Маляр уточнила, що на війні, на жаль, оборона без втрат також неможлива.

"Збереження життя наших бійців – пріоритет військового командування, чим військові не раз пояснювали прийняті рішення під час публічних комунікацій", - підкреслила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, країна-агресорка Росія запустила кампанію з дезінформації про Бахмут Донецької області, яка спрямована на деморалізацію українського суспільства та військових.

За її словами, загарбники поширюють наратив про те, що Бахмут нібито не має стратегічного значення і його оборона – це нібито політичне рішення. Проте це не так. Маляр підкреслила, що рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво.

Окрім того, раніше Центр стратегічних комунікацій повідомив, що російські пропагандисти почали розповсюджувати фейки про те, що українські військові нібито оточені у Бахмуті. Так, російські пропагандистські Telegram-канали оприлюднили вкид про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито доповів президенту Володимиру Зеленському про "тактичне оточення українських військових у Бахмуті".

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що інформація про буцімто оточення міста є черговим маренням російських пропагандистів.

Вас може зацікавити:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Входимо у дуже складний період": РФ намагається розхитати ситуацію всередині України - Данілов

"Входимо у дуже складний період": РФ намагається розхитати ситуацію всередині України - Данілов

22:29 Україна
"Постійно знищувати окупантів": Зеленський поставив завдання контрштурмової роботи

"Постійно знищувати окупантів": Зеленський поставив завдання контрштурмової роботи

20:50 Україна
Там багато загиблих: з'явилися нові подробиці ракетного удару по Слов'янську

Там багато загиблих: з'явилися нові подробиці ракетного удару по Слов'янську

20:07 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:29

"Входимо у дуже складний період": РФ намагається розхитати ситуацію всередині України - Данілов

21:50

Великдень 2023: 10 найсуворіших заборон у велике свято - прикмети 16 квітняВідео

21:40

"Треба поставити жирну крапку": Пригожин вимагає від Путіна закінчити війну в УкраїніВідео

21:28

Велика субота 2023: 2 найсуворіші заборони перед Великоднем - прикмети 15 квітняВідео

21:23

Біля Бахмута загинув взводний Іноземного легіону: у польського добровольця залишилися четверо дітей

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:12

Що заважає жінкам виглядати молодше: 5 "смертних гріхів", що псують макіяж

21:01

"Українське командування не шкодує життя військових": Маляр розповіла про хвилю фейків РФВідео

20:50

"Постійно знищувати окупантів": Зеленський поставив завдання контрштурмової роботи

20:07

Там багато загиблих: з'явилися нові подробиці ракетного удару по Слов'янськуФотоВідео

Реклама
19:55

Штурм "вагнерівців" закінчився бійнею: у Бахмуті знищено та поранено 14 окупантів

19:20

Це не вперше американці профукали юного московського агентаПогляд

19:02

Іван Яковина: передвиборча програма Путіна "війна не закінчиться ніколи"Відеоблоги

18:51

Спецсили кидали в "м'ясорубку": ЗСУ знищили більшу частину елітних військ РФ – WP

18:51

"Терактів не уникнути": Подоляк попередив світ про наслідки неправильної фіналізації війни з РФВідео

18:24

Хто за гороскопом трудоголік: 3 найбільш посидючих знака зодіаку

18:16

Чим підгодувати перці, щоб був хороший урожай: прості поради для дачників

18:07

"Втрати просто колосальні": Череватий заявив, що невдовзі відбудеться повна ліквідація "вагнерівців"Відео

17:59

Кілька квартир "стерли" російські снаряди: окупанти безжально обстріляли Слов'янськФотоВідео

17:57

Окупантам готують пастку: на вирішальний контрнаступ ЗСУ чекають у 2024 році — Bloomberg

17:42

"У півтора рази більше": ЗСУ перевершують росіян у живій силі - СвітанВідео

Реклама
17:15

"Ви дізнаєтеся першими": Каменських розповіла, чи вірить у зраду Потапа і чи планує розлученняВідео

17:05

Крим повернеться в Україну: "будемо використовувати будь-яку зброю" - ДаніловВідео

16:55

У МЗС розкрили ймовірний сценарій звільнення Криму

16:54

Як приготувати фантастичний печінковий паштет: шалені секрети, які приведуть у захват

16:19

Війна в Україні може тривати кілька років: Польща здивувала заявоюВідео

16:18

Навіщо смажити лавровий лист: гроші додому потечуть рікою

16:14

Чому не можна ставити дзеркало навпроти вікна: є ризик накликати біду

16:10

"Відчепіться від Алли, від Галкіна": Вайкуле прямо відповіла, чи жертвує Пугачова на потреби ЗСУ

16:04

Як швидко росте лимон з кісточки: правила вирощування екзотики вдома

15:56

"Українці тримають мирне небо над Будапештом": У МЗС відповіли на цинічний випад Орбана

15:47

"Запрошували росіян в Україну": політолог вказав на подвійні стандарти українських піарників актуально

15:08

Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик на донецький напрямок

14:59

Жданов спрогнозував, чи вдарять росіяни по Україні ракетами під час Великодня

14:58

Відповідь потрібно дати за 7 секунд: яка жінка справжня мама хлопчикаВідео

14:50

Під загрозою кілька міст: Жданов назвав ймовірні цілі ракетних ударів РФ

14:36

"А крейсер "Москва" чому не підняли?": в ОП потролили РФ за підняття по тривозі Тихоокеанського флоту

14:20

У великодній кошик дивитися будуть всі: як пофарбувати яйця в жовтий і синій колірВідео

13:57

Як правильно варити кускус: 3 важливих правила для смачного результату

13:47

Благодійники передали військовим Донеччини 20 позашляховиків актуально

13:29

"На жаль, це надовго": завершення війни в Україні залежить від ресурсів, а в РФ їх більше – ТаїповВідео

Реклама
13:07

Чому не можна вішати магніти на холодильник: 3 небезпечних причини

13:07

Кіннота й одна гвинтівка на двох: Жданов – про те, як далі воюватиме РосіяЕксклюзив

12:33

"До осені ми Крим точно звільнимо": Світан розповів про звільнення півостріва силами ЗСУ

12:06

Гороскоп Таро на тиждень 17-23 квітня: Овну - випробування, Левам - ностальгія

12:06

"Витік" з Пентагону: Патрушев і Герасимов планували саботаж, щоб завершити війну в Україні

11:46

Якщо РФ виграє війну, то це буде катастрофа, а перемога України загрожує Третьою світовою – Ле ПенВідео

11:42

Прем'єр Угорщини Орбан назвав Україну "країною, якої не існує"Відео

11:36

Деякі українці зможуть піти на пенсію тільки на 5 років пізніше: кому не пощаститьВідео

11:21

Головоломка, з якою впораються одиниці: потрібно за 6 секунд знайти змію серед скибок кавуна

11:18

Гороскоп на завтра 15 квітня 2023: Тельцям - лють, Скорпіонові - розчаруванняВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти