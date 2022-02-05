Україні загрожує зникнення річкової риби: з'явився сумний прогноз вчених

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Природні та антропогенні фактори стали причиною того, що за останні 9 років популяція річкової риби в Україні скоротилася на 70%.

Ці фактори можуть призвести до того, що при збереженні існуючих темпів вже до 2024 року в країні будуть змушені перейти на імпорт, розповіли у Національній академії аграрних наук України.

За словами директора Інституту рибного господарства НААН Ігоря Грициняка, в Азовському морі фактично залишився тільки бичок, тому що інші види були винищені "через безвідповідальне, хижацьке ставлення".

Фахівці НААН відзначають, що в зв'язку з цим Україна імпортує переважно морську рибу - через скорочення власного вилову.

За його словами, з тих акваторій, де є великі популяції, Україну витіснила Росія: "Чорноморські зони вилову риби також переважно знаходяться в руках РФ. Тому в Україні в рази зменшився лов морської риби".

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Експерт звернув увагу, що потреби імпортувати ставкову рибу в Україну немає, так як власної популяції повністю вистачає.

"Ми здатні збільшити її в рази і експортувати. Але інші країни захищають інтереси власних виробників. В Україні ж регуляторна роль держави нівельована", - додав Грициняк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 22-річний житель Львова Назар Боженко переміг у чемпіонаті з рибної ловлі, який нещодавно відбувся в Болгарії.

Учасники чемпіонату з лову риби спінінгом з берега, які проходили на гірській річці Вачер, змагалися не тільки за кількість улову, а й правильність цієї процедури.

В цілому, українські рибалки перемогли в загальнокомандному заліку, а Боженко став абсолютним чемпіоном світу з лову форелі.

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