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Україна вела таємні переговори з РФ у 2022 році: в WP розкрили деталі

Руслана Заклінська
21 жовтня 2024, 13:55
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Україна через міжнародних партнерів вела секретні перемовини з Росією, у яких було кілька переговорних напрямків, йдеться у матеріалі The Washington Post.
Путин, Зеленский
Умєров розкрив подробиці секретних переговорів з РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Україна проводила секретні непрямі перемовини з Росією за підтримки міжнародних партнерів у 2022 році. Переговори стосувалися гуманітарних питань, обміну полоненими та безпеки торгових шляхів. Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю The Washington Post.

За словами Умєрова, Сполучені Штати були постійно в курсі цих контактів, оскільки Україна завжди консультувалася з Вашингтоном "з усіх питань".

Глава Міноборони України зазначив, що результатом секретних переговорів з РФ стало створення "гуманітарного коридору", який дав можливість 400 тисячам українців виїхати з окупованих територій. Також вдалося досягнути домовленостей про обміни військовополоненими, політичними в'язнями та пораненими бійцями.

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Крім того, як зазначили у виданні, результатом переговорів стала "зернова угода". Вона дозволила відновити експорт української агропродукції через Чорне море.

Як стверджує The Washington Post, американські офіційні особи підтвердили, що таємні переговори справді відбулися у 2022 році, саме тоді, коли Росія активно погрожувала застосуванням тактичної ядерної зброї.

"Коли я запитав Умєрова, чи ведуться зараз такі кулуарні переговори, він відповів, що гуманітарний шлях досі відкритий", - додав автор статті Девід Ігнатіус.

Що таке The Washington Post?

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Переговори України та РФ - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але лише "на рівних". Для цього союзники повинні надати Україні потужну зброю та офіційне запрошення до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що ключовою стратегією Альянсу є надання військової допомоги Україні, що дозволить Києву вести перемовини з Москвою з позиції сили. Рютте наголосив, що НАТО не допустить, щоб Путін досяг своїх цілей в Україні.

Україна готова до переговорів щодо закінчення війни, спираючись на свою "формулу миру" та план перемоги, сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він підкреслив, що Росію можна лише примусити до діалогу, оскільки вона не здатна вести адекватні переговори самостійно.

Україна вела таємні переговори з РФ у 2022 році: в WP розкрили деталі
План перемоги України / Інфографіка: Главред

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