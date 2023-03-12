Україна може переламати ситуацію в Бахмуті: полковник ЗСУ назвав дві ключові умови

Українське суспільство сьогодні розділилося на дві частини: люди, які воюють і допомагають війську, і ті, кому байдуже, вважає полковник Сергій Ільницький.

Бахмут / соцмережі

Зараз у ЗСУ відчувається брак мотивованих людей, які готові і вміють воювати, заявив перший заступник командувача Української добровольчої армії, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ї ОМБр полковник Сергій Ільницький ("Сокіл"), що воює зараз під Бахмутом.

В інтерв'ю Главреду він пояснив, що всі добровольці пішли воювати відразу, тому зараз таких людей набагато менше.

"Давайте говорити відверто, українське суспільство сьогодні розділилося на дві частини: люди, які воюють і допомагають війську, і ті, кому байдуже. Подивіться, як живуть наші великі міста – там звичайне мирне життя, і більшість людей навіть не замислюються про те, що саме в цей момент їх, всіх тих, хто зараз вдома, хтось захищає, а часом і гине",-зазначив Ільницький.

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Разом з тим він заявив, що змінити ситуацію навколо Бахмута на нашу користь нам допомогли б зараз мотивовані і добре підготовлені люди і Західна зброя.

"Втім, ворог теж вимотується і починає відчувати певний голод, зокрема, йому не вистачає боєкомплекту. Про це свідчить той факт, що останнім часом інтенсивність обстрілів дещо спала. При цьому, на щастя, інтенсивність нашого вогню зростає завдяки тому, що до нас надходять нові озброєння і військова техніка", - зазначив боєць.

Також Ільницький пояснив, що зброя, яку нам надають, більш точна, ніж та, якою воюють росіяни.

"Хоча і у нас вистачає радянських зразків озброєння. У Росії набагато більше техніки і боєприпасів, але всі ці радянські, пострадянські і російські розробки настільки неточні... Цій зброї далеко до західних зразків, які нам надають: САУ, гаубиці різного калібру, а тепер і танки. Про HIMARS я взагалі мовчу - вони неймовірно точні, і один постріл завдає великої шкоди ворогові", - підсумував полковник.

Ситуація в Бахмуті

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський зазначав, що армія України не дала окупаційним військам Росії захопити Бахмут Донецької області і взяти місто в оперативне оточення. Однак ситуація в Бахмуті залишається дуже складною. Кожен крок може кардинально змінити обстановку.

Також Сирський зазначав, що героїчна оборона Бахмута Донецької області підрозділами Збройних сил України не дає російським окупантам просуватися вперед. За його словами, тим самим Україна має можливість виграти час для підготовки весняного контрнаступу.

Повідомлялося, що підрозділи Збройних сил України зуміли провести контрнаступальні дії проти російських окупантів у Бахмуті Донецької області. ЗСУ завдали удару системою HIMARS по російському транспортному вузлу у Волновасі Донецької області.

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