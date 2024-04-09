У РФ "віджали" Зміїний разом із "вишками Бойка": у ГУР розкрили несподівані деталі

Після звільнення "вишок Бойка" російські окупанти втратили можливості ведення розвідки в небі, на воді та на суші в Чорному морі, заявив представник ГУР Андрій Юсов.
"Ми не розповідатимемо як, але це, звісно, звузило ворожу зону впливу і розширило можливості наших сил безпеки і оборони, зокрема ГУР МО України, інших складових, спецслужб щодо проведення та реалізації подальших успішних операцій в акваторії Чорного моря і, власне, в тимчасово окупованому Криму", - цитує його пресслужба ГУР.
За словами представника ГУР, звільнення острова Зміїний було важливим етапом боротьби з Росією в Чорному морі. Він нагадав, що після його окупації "на певний час здавалося, що його звільнення було б неможливим".
Як уточнив речник військової розвідки, РФ стягнула на острів особовий склад, засоби вогневого ураження, РЕБ, зенітно-ракетні комплекси, загрожуючи українському узбережжю півдня і безпеці Молдови. Ці плани Москви зникли після розгрому росіян на Зміїному, сказав він.
"Брехлива російська пропаганда називає це "жестом доброї волі", а насправді це результат операції, копіткої роботи, серйозного планування і, так, героїчних вчинків українських захисників, які звільнили острів Зміїний", - додав Юсов.
Що таке "вишки Бойка"?
"Вишки Бойка" - самопідйомні бурові установки "Петро Годованець" і "Незалежність". Їх придбали за часів, коли президентом був Віктор Янукович, а Міністерство енергетики очолював Юрій Бойко, який донедавна був співголовою проросійської фракції ОПЗЖ у Верховній Раді. Агресорка Росія захопила газовидобувні і нафтовидобувні платформи ще в 2015 році, з серпня 2023 року за них йшли бої.
Британська розвідка стверджує, що "вишки Бойка" – платформи стратегічного значення: їх можна використовувати в якості посадочних майданчиків для вертольотів, передових баз, а також розміщувати на них ракетні системи.
Раніше повідомлялося, що Україна взяла під контроль "вишки Бойка" в Чорному морі. Під контроль повернуто бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська РФ ослабли, ЗСУ зробили крок до Криму. Україна під час військової операції біля берегів Криму в Чорному морі використовувала всі доступні інструменти, включно із супутниковими даними, сказав Андрій Юсов.
Нагадаємо, у Чорному морі корабель окупантів відкрив вогонь по суховантажу. Окупантів розлютило, що суховантаж "Сукра Окан" під прапором Палау прямував у порт Ізмаїл.
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