У Мережі пишуть про появу на Київщині отруйних павуків: як захиститися

На Київщині помітили небезпечних павуків тарантулів, про що повідомляють місцеві пабліки. Їхню активізацію повʼязують з аномальною спекою і зміною клімату.
Тарантули поширені практично по всій території України, окрім Карпат, але найбільше полюбляють Південь - де сухо й сонячно.
Кадри відео, опубліковані мешканцями Київщини, свідчать, що павуки пробралися впритул до помешкань - їх помітили на городах.
Тарантули на Київщині - дивіться відео:
До слова, у Київській області цей павук входить у перелік тварин, що підлягають особливій охороні.
Водночас у МОЗ наголошують, що жодного масового звернення по меддопомогу через павуків не було. Єдиний випадок – укус павука каракурта в Одеській області. Постраждалий наразі отримує необхідну допомогу в лікарні, і його стан стабільний.
Тарантули - де живуть в Україні
Тарантули в Україні мешкають переважно в південних і східних регіонах. Найчастіше їх можна зустріти в степах і напівпустелях, де вони знаходять собі відповідні умови для життя. Основні ареали проживання тарантулів в Україні включають:
- Одеська область - степові і напівпустельні ділянки.
- Херсонська область - особливо в піщаних і степових місцевостях.
- Миколаївська область - степові райони.
- Запорізька область - сухі степи і напівпустелі.
- Дніпропетровська область - степові території.
Живуть у норах, які вони самі риють в землі.
Членистоногі ведуть переважно нічний спосіб життя, виходячи на полювання вночі. Їх можна зустріти влітку, коли вони стають більш активними.
Як виглядають тарантули - особливості цих павуків в Україні
В Україні найчастіше зустрічається вид тарантулів під назвою Європейський тарантул (Lycosa tarantula).
Довжина тіла таких павуків сягає до 3 см, з урахуванням ніг - до 7 см.
Тіло має коричневе або сіро-коричневе забарвлення з характерними темними смугами або плямами.
Тіло і лапи покриті густими волосками, що допомагає захищатися від хижаків і утримувати здобич.
Маєвісім очей, розташованих у два ряди, що дозволяє добре бачити в умовах низького освітлення.
Чим небезпечні тарантули - розвінчано головний міф
Тарантули мають репутацію небезпечних павуків, проте їхній укус для людини рідко є смертельним, частіше викликає подразнення, почервоніння, набряк і біль. В поодиноких випадках можуть виникнути алергічні реакції.
Тарантули не є агресивними і, як правило, кусають лише у випадках, коли вони відчувають загрозу.
Ці павуки воліють уникати контакту з людьми і нападають лише у разі крайньої необхідності.
Що робити, коли вкусив тарантул - за яких симптомів викликати медиків
Памʼятайте, що укус тарантула не є смертельним. Промийте місце укусу милом і водою, щоб зменшити ризик інфекції.
Прикладіть холодний компрес або лід, обгорнутий в тканину, до місця укусу для зменшення набряку і болю.
Стежте за своїм станом протягом наступних кількох годин. Якщо з'являться сильні алергічні реакції, такі як утруднене дихання, набряк обличчя або губ, негайно зверніться до лікаря.
Що таке тарантул?
Тарантул в Україні — це вид великих павуків з роду Lycosa, які мешкають на півдні країни, зокрема в степових районах. Вони відомі своїми великими розмірами і волохатим тілом. Хоча їх укус болючий, він не є смертельним для людини.
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