У Мережі пишуть про появу на Київщині отруйних павуків: як захиститися

Тарантули на Київщині входять до переліку тварин, які підлягають охороні. Читайте нижче, що робити, коли вкусив цей павук.

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Тарантул - де живе та як виглядає / Колаж Главреда. Фото: Віктор Петроченко, Сергій Марков (Вікіпедія)

На Київщині помітили небезпечних павуків тарантулів, про що повідомляють місцеві пабліки. Їхню активізацію повʼязують з аномальною спекою і зміною клімату.

Тарантули поширені практично по всій території України, окрім Карпат, але найбільше полюбляють Південь - де сухо й сонячно.

Кадри відео, опубліковані мешканцями Київщини, свідчать, що павуки пробралися впритул до помешкань - їх помітили на городах.

відео дня

Тарантули на Київщині - дивіться відео:

До слова, у Київській області цей павук входить у перелік тварин, що підлягають особливій охороні.

Водночас у МОЗ наголошують, що жодного масового звернення по меддопомогу через павуків не було. Єдиний випадок – укус павука каракурта в Одеській області. Постраждалий наразі отримує необхідну допомогу в лікарні, і його стан стабільний.

Тарантули - де живуть в Україні

Тарантули в Україні мешкають переважно в південних і східних регіонах. Найчастіше їх можна зустріти в степах і напівпустелях, де вони знаходять собі відповідні умови для життя. Основні ареали проживання тарантулів в Україні включають:

Одеська область - степові і напівпустельні ділянки.

- степові і напівпустельні ділянки. Херсонська область - особливо в піщаних і степових місцевостях.

- особливо в піщаних і степових місцевостях. Миколаївська область - степові райони.

- степові райони. Запорізька область - сухі степи і напівпустелі.

- сухі степи і напівпустелі. Дніпропетровська область - степові території.

Живуть у норах, які вони самі риють в землі.

Членистоногі ведуть переважно нічний спосіб життя, виходячи на полювання вночі. Їх можна зустріти влітку, коли вони стають більш активними.

Як виглядають тарантули - особливості цих павуків в Україні

В Україні найчастіше зустрічається вид тарантулів під назвою Європейський тарантул (Lycosa tarantula).

Довжина тіла таких павуків сягає до 3 см, з урахуванням ніг - до 7 см.

Тіло має коричневе або сіро-коричневе забарвлення з характерними темними смугами або плямами.

Тіло і лапи покриті густими волосками, що допомагає захищатися від хижаків і утримувати здобич.

Маєвісім очей, розташованих у два ряди, що дозволяє добре бачити в умовах низького освітлення.

Як виглядають тарантули / Фото: Avereanu, Вікіпедія

Чим небезпечні тарантули - розвінчано головний міф

Тарантули мають репутацію небезпечних павуків, проте їхній укус для людини рідко є смертельним, частіше викликає подразнення, почервоніння, набряк і біль. В поодиноких випадках можуть виникнути алергічні реакції.

Тарантули не є агресивними і, як правило, кусають лише у випадках, коли вони відчувають загрозу.

Ці павуки воліють уникати контакту з людьми і нападають лише у разі крайньої необхідності.

Що робити, коли вкусив тарантул - за яких симптомів викликати медиків

Памʼятайте, що укус тарантула не є смертельним. Промийте місце укусу милом і водою, щоб зменшити ризик інфекції.

Прикладіть холодний компрес або лід, обгорнутий в тканину, до місця укусу для зменшення набряку і болю.

Стежте за своїм станом протягом наступних кількох годин. Якщо з'являться сильні алергічні реакції, такі як утруднене дихання, набряк обличчя або губ, негайно зверніться до лікаря.

Що таке тарантул? Тарантул в Україні — це вид великих павуків з роду Lycosa, які мешкають на півдні країни, зокрема в степових районах. Вони відомі своїми великими розмірами і волохатим тілом. Хоча їх укус болючий, він не є смертельним для людини.

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