Трагедія на полюванні: ЗМІ стверджують, що загинув колишній заступник військового комісара Миколаївщини

Одна людина з компанії зробила постріл, куля влучила в людину, яка знаходилася поруч / пресслужба Нацполіції у Миколаївській області

У Миколаївській області біля села Михайлівка під час полювання загинув 44-річний чоловік. Він помер в результаті тілесних ушкоджень після вогнепального поранення. Правоохоронці не називають ім'я людини, але ЗМІ стверджують, що загинув колишній заступник обласного військового комісара регіону Олександр Жолудь.

Згідно з інформацією пресслужби Головного управління Національної поліції Миколаївської області, трагічний інцидент трапився в суботу, 4 грудня, біля села Михайлівка під час полювання.

"Чоловік отримав вогнепальне поранення в груди і в результаті від отриманих тілесних ушкоджень загинув", - повідомили правоохоронці.

У повідомленні зазначено, що за попередніми даними, чоловік приїхав на полювання зі знайомими. Один з компанії зробив постріл і влучив в людину, яка загинула. Поліція вилучила мисливську зброю та відкрила кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу – Умисне вбивство.

Як стверджує місцеве видання Новини N, загинув колишній заступник обласного військового комісара Миколаївської області Олександр Жолудь. Журналісти кажуть, що їм зателефонували знайомі загиблого, які сказали, що фатальний постріл було зроблено саме в той момент, коли рушниця опинилася в руках командира батальйону ТРО Василя Рогози. Жолудь в цей момент знаходився поруч і був поранений з близької відстані. Травма стала смертельною.

Поліція з'ясовує обставини трагічного інциденту.

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