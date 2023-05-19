"Батальйон на день": Резніков озвучив величезні втрати РФ під Бахмутом

Загалом до цього часу РФ уже втратила під Бахмутом до 70 тисяч особового складу своєї армії вбитими і пораненими, каже міністр оборони України.

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Резніков озвучив величезні втрати РФ під Бахмутом/ колаж: Главред, фото: УНІАН, "Радіо Свобода"

Армія країни-агресорки Росії зазнає величезних втрат на Бахмутському напрямку. Окупанти втрачають під Бахмутом по батальйону на день.

Такі цифри щоденних втрат серед російських загарбників на цьому напрямку продовжують фіксуватися і далі. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в кулуарах Україно-американського форуму, пише "РБК-Україна".

"За нашими оцінками, вони (росіяни, – ред.) по батальйону в день там (під Бахмутом, – ред.) втрачають і продовжують це робити", – розповів Резніков.

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Він зазначив, що українські військові, які тримають оборону у Бахмуті, зменшують наступальний потенціал російських окупантів і стримують їх від руху в наступ на інших ділянках лінії фронту. Резніков наголосив, що це зараз дуже важливо.

Також він розповів, що загалом станом на цей час російські загарбники уже втратили на Бахмутському напрямку до 70 тисяч особового складу вбитими і пораненими.

Ситуація у Бахмуті

Раніше полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан зазначав, що армія РФ має лише два варіанти дій у Бахмуті: або окупанти вийдуть з міста і відійдуть на стартові позиції в район Попасної, або залишаться там і будуть повністю знищені. Українські військові зможуть вибивати російських загарбників з Бахмута, зайнявши вигідні позиції. А росіяни при цьому опиняться в невигідній для себе ситуації і будуть, наче мішень у тирі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що Україна перехопила тактичну ініціативу в боях в районі Бахмута. ЗСУ під час контратак домоглися тактично значущих успіхів в районі Бахмута. Аналітики зазначають, що обмежений характер наступальних операцій ПВК "Вагнер" у Бахмуті порівняно з локальними українськими контратаками підкреслює втрату російської ініціативи в цьому районі.

Заступниця міністра оборони України Ганни Маляр прокоментувала заяви окупантів про те, що вони нібито мають "повний контроль" над Бахмутом. Вона наголосила, що інформаційні вкиди ворога є ще одною спробою видати бажане за дійсне.

Дивіться відео, що полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан розповів в інтерв'ю Главреду про контрнаступ ЗСУ і про те, чому такий наступ буде не один:

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